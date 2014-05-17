شوستر يقود مالاجا للفوز في مباراته الأخيرة

(إفي): أنهى المدرب الألماني بيرند شوستر حقبته مع فريق مالاجا الإسباني، التي دامت موسما واحدا، بالفوز على ضيفه ليفانتي بهدف دون رد في الجولة الـ38 والاخيرة من بطولة الدوري الإسباني، كما تعرض للطرد في نفس اللقاء.

ففي مباراة لتحصيل الحاصل، رفع الفريق الأندلسي رصيده بعد الانتصار الى 45 نقطة في المركز الـ11 ، وهو مرشح للتراجع بشكل طفيف.

أما ليفانتي فتجمد حسابه عند 48 نقطة في المركز التاسع بجدول الليجا.

سجل هدف مالاجا الوحيد اللاعب بورتيو في الدقيقة 60 ، وأهدر زميله كاسادو ركلة جزاء في الثوان الاخيرة.

وتعرض كاسادو للطرد لإعتراضه على قرار الحكم بالتغاضي عن احتساب مخالفة للاعبه المغربي نور الدين أمرابط بعد عرقلة من المالي محمد سيسوكو.