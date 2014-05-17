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تيري يتسبب في فصل بائعة بمحل ملابس

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تيري يتسبب في فصل بائعة بمحل ملابس تيري يتسبب في فصل بائعة بمحل ملابس

لندن / أ ش أ / تعرض جون تيري قائد فريق تشيلسي الإنجليزي لواقعة غريبه نشرتها صحيفة "ذا صن" الإنجليزية.

وقالت "ذا صن" أنه أثناء قيام تيري بجولة للتسوق بصحبة زوجته، احتفالاً بتجديد عقده مع "البلوز" عامًا إضافيًا، ليظل باقيًا في قلعة "ستامفورد بريدج" حتى صيف 2015.

دخل تيري وزوجته أحد محال الملابس الشهيرة بجوار منزله، همست بائعة في أذن زميلتها قائلة: "رغم أنه يبدو رائعًا في حياته الخاصة، ولكنه خنزير"، إلا أن البائعة أصابتها الدهشة الشديدة عندما سمعها المدافع الدولي المعتزل، وانفعل عليها بالرد: "لا أقبل هذا الوصف أمام زوجتي"، قبل أن تعتذر له.

وبررت البائعة ما رددته، بأنها قرأت في وسائل الإعلام تقارير تشير إلى أن جون تيري، قام بخيانة زوجته في 2010.

وأضافت "صن" رغم أن جون تيري تسلم اعتذارًا مكتوبًا من إدارة المحل، ومع ذلك فإن البائعة تم إيقافها عن العمل، وخسرت وظيفتها.

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