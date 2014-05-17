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كوكي: سيميوني جاء بما كان ينقص أتليتكو

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كوكي: سيميوني جاء بما كان ينقص أتليتكو كوكي: سيميوني جاء بما كان ينقص أتليتكو

مدريد، (إفي): قال لاعب وسط أتلتيكو مدريد كوكي إن فريقه "سيخرج كل ما عنده من أجل الفوز" بمباراة برشلونة في ملعب كامب نو، معقل الأخير، والتي ستحدد الفائز بلقب الليجا.

وقال في مقابلة مع الموقع الرسمي لرابطة اللاعبين المحترفين لكرة القدم إن "المباراة أمام برشلونة ستكون مميزة للغاية، وسنسعى لإخراج كل ما عندنا للفوز لإنه نهائي. هذا هو الموسم الحلم، لعب المباراة الأخيرة والمنافسة فيها على لقب الليجا أمام برشلونة أمر رائع".

وأضاف "ستكون (مباراة) رائعة ومميزة للغاية. اللعب مع فريقك كل حياتك والفوز بلقب، سواء الليجا أو دوري الابطال، حلم وسيكون رائعا".

وأكد أن "كل واحد (في الفريق) يحلم بالتتويج بالليجا ودوري الأبطال، لكن الأهم هو التركيز على كل مباراة وحدها، هذه فلسفتنا".

وأشار إلى أن المدير الفني لفريقه، دييجو سيميوني جاء إلى أتلتيكو "بعقلية الفوز".

وقال "اعتقد أن هذا هو ما كان ينقص الجميع. كما تربطه أيضا علاقة رائعة باللاعبين، وعندما كان لاعبا، في عام الثنائية، سجل هو في المباراة النهائية. لقد فعل أشياء عظيمة والجماهير تريد المزيد".

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