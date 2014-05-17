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ماذا يحتاج ثلاثي القمة من الجولة الأخيرة في الليجا؟

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ماذا يحتاج ثلاثي القمة من الجولة الأخيرة في الليجا؟ ماذا يحتاج ثلاثي القمة من الجولة الأخيرة في الليجا؟

لأول مرة منذ موسم 2003-2004، قد يكون بطل الليجا ليس برشلونة أو ريال مدريد.. ويحقق أتليتكو مدريد اللقب العاشر في تاريخه.

ويتنافس أتليتكو مع برشلونة على لقب هذا الموسم، بعدما خرج ريال مدريد من السباق.

الجولة الأخيرة من المسابقة ستحدد هوية البطل على ملعب كامب نو، وإن كان أتليتكو يدخل المباراة بأفضلية.

ويكفي أتليتكو التعادل من أجل التتويج بالليجا لأول مرة في تاريخه منذ موسم 1995-1996، فيما يحتاج برشلونة الفوز دون غيره.

فوز برشلونة سيرفع رصيده إلى 89 نقطة ليعادل رقم أتليتكو، ولكن وقتها المواجهات المباشرة ستقف في صفه.

5 ملامح هامة نستخلصها من الجولة الأخيرة بالليجا، يستعرضها FilGoal.com.

الفائز الأرجنتيني

مدربان أرجنتينيان سيكونا على مقعد القيادة لمباراة الموسم، أحدهما سيكون هو ملك الليجا في النهاية.

دوافع كل مدرب من بين سيميوني ومارتينو تختلف عن الآخر.

فالأول يأمل في قنص اللقب الأول لفريقه منذ موسم 1995-1996، ليعلن نجاح سياسته الخاصة التي حولت من فريق بإمكانات لا تقارن ببرشلونة وريال مدريد إلى منافس على الليجا ودوري الأبطال.

أما تاتا فيسعى لترك ذكرى جيدة لبرشلونة بعد موسم غريب اقترب فيه الفريق الكتالوني من خسارة كل شئ، واقترب رحيل المدرب الأرجنتيني بسببه.

لقب تيتو

برشلونة بالإضافة إلى أنه يسعى لإنقاذ موسمه بأي بطولة، فأيضا الفريق يأمل في إهداء البطولة إلى روح مدربه الراحل تيتو فيلانوفا.

فيلانوفا الذي قاد الفريق للتتويج بالليجا الموسم الماضي برقم قياسي بجمع 100 نقطة رحل عن دنيانا أخر أبريل الماضي بعد صراع مع السرطان.

ميسي صرح في حوار سابق أن الفريق يأمل في إهداء هذه البطولة لروح فيلانوفا بعد موسم صعب.

تشكيل نهائي الأبطال

التشكيل الأمثل لريال مدريد في نهائي لشبونة هو ما يسيطر على عقل كارلو أنشيلوتي قبل ختام الليجا.

الميرنجي يعاني من قائمة إصابات كبيرة تضرب أبرز نجومه رونالدو وبيبي وأنخيل دي ماريا ولوكا مودريتش وكريم بنزيمة.. أكثر من نصف قوة الفريق.

يحتاج أنشيلوتي لتجهيزهم قبل نهائي السبت المقبل، بالإضافة إلى إيجاد بديل شابي ألونسو الموقوف.

حذاء رونالدو الذهبي

الحذاء الذهبي يمثل هاجسا لكريستيانو رونالدو بعد موسم تألق فيه بشكل لافت، وبالتأكيد لولا الإصابات التي ضربته مؤخرا لكان حسمه لصالحه.

رونالدو الآن يتصدر قائمة هدافي الليجا بـ31 هدفا وهو نفس رصيد لويس سواريز نجم ليفربول هداف الدوري الإنجليزي.

ويأمل رونالدو في مباراة ريال مدريد وإسبانيول في فض الشراكة مع سواريز.

محاولة رونالدو قنص الحذاء الذهبي محفوفة بالمخاطر، كونها قد تتسبب في تجدد إصابته وغيابه عن نهائي دوري الأبطال السبت المقبل.

وداع دييجو كوستا

أتليتكو مدريد قد يصدر مهاجما جديدا للدوري الإنجليزي، ولذلك قد تكون مباراة برشلونة هي الأخيرة لدييجو كوستا في إسبانيا.

المهاجم المتألق الذي سجل 27 هدفا هذا الموسم يلفت انتباه تشيلسي، وتشير التقارير إلى أنه أنهى اتفاقه مع البلوز بالفعل.

ولذلك قد تكون مواجهة برشلونة هي الأخيرة لكوستا في إسبانيا مع فريقه الذي صدر من قبل فرناندو توريس وسيرجيو أجويرو لإنجلترا.

ويتبقى نهائي لشبونة السبت المقبل.

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