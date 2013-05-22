ألمانيا تدعو إلى إدراج الجناح المسلح لحزب الله على لائحة "الإرهاب"

أفاد مصدر دبلوماسى ألمانى اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية الألمانى جيدو فيسترفيلى يؤيد إدراج الجناح المسلح لحزب الله اللبنانى على لائحة الاتحاد الأوروبى "للمنظمات الإرهابية".

وصرح المصدر "على ضوء المحادثات مع شركائه فى أعقاب هجوم بورجاس، يريد وزير الخارجية جيدو فيسترفيلى إدراج الذراع العسكرى على الأقل لحزب الله على لائحة الاتحاد الأوروبى للمنظمات الإرهابية".

وقدمت بريطانيا طلبا لإدراج الجناح المسلح فى حزب الله على هذه اللائحة، وستبدأ مناقشة المسألة فى مطلع يونيو، على ما أفاد دبلوماسيون رفضوا الكشف عن أسمائهم.

ويتطلب إدراج حزب الله اللبنانى على لائحة المنظمات الإرهابية إجماع الدول الـ27 الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى، وتطالب الولايات المتحدة وإسرائيل الأوروبيين منذ فترة طويلة بتنفيذ هذا الإجراء.

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