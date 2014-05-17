شرطى يطلق النار على نفسه وعشيقته بالدقهلية لرغبتها فى إنهاء علاقتهما

قام شرطى بمحافظة الدقهلية بإطلاق النيران على نفسه وعلى عشيقته، لرغبتها فى إنهاء العلاقة المحرمة بينهما، ونتج عن ذلك إصابته بطلق نارى بالصدر ووفاة عشيقته عقب وصولها للمستشفى.

تلقى اللواء حسن عبد الحى، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من العميد السعيد عمارة، مديرالمباحث الجنائية، بورود بلاغ لقسم شرطة الكردى من بعض الأهالى – بسماع صوت إطلاق أعيره ناريه من أحد المنازل الكائنه بمنطقة مزلقان القطار – ببندر الكردى،

على الفور انتقلت قيادات القسم وضباط وحدة المباحث إلى مكان البلاغ وتبين وجود كلاً من شرطى (الحسينى م ع أ) 32 سنة من قوة إدارة شرطة البيئه والمسطحات المائيه بالمطريه ومقيم بندر الكردى – مصاباً بطلق نارى بالصدر وتم نقله إلى مستشفى الطوارىء بالمنصورة و(نجلاء إ ج ) 37 سنة ربة منزل ومقيمه بندر الكردى – مصابه بطلق نارى بالصدر من الجهه اليسرى وتم نقلها إلى مستشفى ميت سلسيل العام – وتُوفيت عقب وصولها.

وبالفحص تبين إرتباط المصاب الأول بالثانيه بعلاقه عاطفية، ونظراً لرغبتها فى إنهاء تلك العلاقه عقد العزم على التخلص منها فقام بإطلاق عيار نارى عليها من سلاحه الميرى ثم قام بإطلاق النار على نفسه عقب ذلك.

وبسؤال شقيقة المجنى عليها مدرسه ومقيمه بندر الكردى، قررت بأنها علمت من بعض الأهالى بالواقعة وإتهمت المصاب الأول بإحداث إصابة شقيقتها التى أودت بحياتها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1089 جنح قسم شرطة الكردى لسنة 2014م.