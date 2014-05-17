القبض على صياد تسبب فى بتر إصبع مجند وإصابة آخر بقطاع الأمن المركزى بالدقهلية

ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية القبض على صياد تسبب فى بتر إصبع مجند وإصابة آخربقطاع الأمن المركزى.

تلقى اللواء حسن عبد الحى، مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من العميد السعيد عمارة ببلاغ لمركز شرطة المطريه من مستشفى المطريه العام بوصول كلاً من عوض ناصر عوض 23 سنة مجند بقطاع الأمن المركزى [ كتيبة المطريه ] مصاباً برش خرطوش بإصبع السبابه اليسرى أدى إلى بتره و سمير أبوالمعاطى فؤاد 20 سنة مجند بذات الكتيبه مصاباً برش خرطوش باليد اليسرى وتم تحويلهما إلى مستشفى المنزله العام.

على الفور اتقلت قيادات المركز وضباط وحدة المباحث، حيث تبين أن المجند الأول بغرفة العمليات ولا يمكن إستجوابه والمجند الثانى قد تلقى العلاج اللازم، وبسؤاله قرر بأنه حال تمركزهما بنقطة التفتيش الأمنيه الكائنه بالقرب من باب الكتيبه وأثناء قيامهما بإستيقاف دراجه ناريه “بدون لوحات معدنيه” حال عبورها نقطة التفتيش – تلاحظ لهما وجود كيس من القماش أعلى كرسى الدراجه بداخله سلاح نارى [ فرد خرطوش ] وأثناء قيام المجند الأول بإلتقاط السلاح وإجراء إحتياطات الأمن له خرجت منه طلقه أحدثت الإصابات وأثناء ذلك فر قائد الدراجه الناريه هارباً بها تاركاً السلاح، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4504 جنح مركز شرطة المطريه لسنة 2014م.

و توصلت التحريات السريه لضباط وحدة مباحث المركز وفرع البحث بالشمال إلى تحديد شخصية قائد الدراجه الناريه ويدعى ناجى أنور محمد حسن 20 سنة صياد ومقيم بناحية العقبيين – مركز المطرية.

وبتقنين الإجراءات تمكنت القوات من ضبطه حال تواجده بناحية محل إقامته – والذى تبين إصابته برش خرطوش بالذراع الأيمن وبمواجهته – قرر بذات المضمون السابق وإعترف بحيازته للسلاح المضبوط بقصد الدفاع عن النفس وأضاف بأن إصابته حدثت نتيجة خروج طلقه عن طريق الخطأ حال قيام أحد المجندين بتفريغ فرد الخرطوش.