الكنيسة الكاثوليكية: المشاركة فى الانتخابات واجب وطني

أكد الأب جريش متحدث الكنيسة الكاثوليكية فى مصر أن اﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ فى ﺎﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻫﻮ ﻭﺍﺟﺐ ﻭﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﻭﻃﻨﻲ ﻳﻌﺰﺯ ﻣﺴﻴﺮﺓ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ.

وقال جريش على موقعه حامل الرسالة :”نستعد الآن للعبور الى مرحلة جديدة في خارطة الطريق، تستوجب يقظة واستعداد شعبي يتحمل فيه الناخب فيها مسئوليته الوطنية والاخلاقية ،. وأن نجاح العملية الانتخابية سيجنبنا الفوضى والوقوع في النزاعات المريرة التي عصفت في بعض دول الربيع العربي فأراقت الدماء واهدرت الموارد ومزقت المجتمعات وعمقت الانقسامات الدينية والعرقية والمذهبية”.

وأضاف أن الكنيسة بالرغم من وقوفها على صف واحد من كافة المرشحين، فهذا لا يعبر عن موقفاً وطنياً سلبياً بل تدعو كافة مؤمنيها للمشاركة الايجابية في هذا الحدث العظيم والاختيار الحر بحسب برنامج كل مرشح.