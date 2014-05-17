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بالصور.. حزب «بورنو» التشيكي يحثّ الشباب على التصويت مقابل «الجنس»

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في لفتة هي الأولى من نوعها صمم حزب سياسي في التشيك إعلانًا هو الأغرب على الإطلاق في أدبيات الدعاية الانتخابية، لعب فيه الحزب على عوز الشباب العاطل وساومه على صوته.

The unusual advert begins with a blonde woman impatiently waiting in her office for a break

وفي الإعلان طالب «الحزب الديمقراطي الاشتراكي» التشيكي الشباب العاطل بالمشاركة في الانتخابات والتصويت لصالح الحزب مقابل الحصول على وظيفة يوفرها الحزب له، ليس هذا فحسب، وإنما سيسمح في تلك الوظيفة بممارسة الجنس خلال فترات الراحة التي تتخلل ساعات العمل.

During the ad by the Czech Social Democratic party, when the woman's break arrives, she goes into a nearby room

يذكر أن هذا الإعلان يأتي بمباركة رئيس الوزراء التشيكي بوهيوسلاف سوبوتكا الذي تزعم الحزب قبل أن يعينه الرئيس التشيكي ميلوش زيمان رئيسًا للوزراء، يناير الماضي.

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