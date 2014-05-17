بالصور.. حزب «بورنو» التشيكي يحثّ الشباب على التصويت مقابل «الجنس»

في لفتة هي الأولى من نوعها صمم حزب سياسي في التشيك إعلانًا هو الأغرب على الإطلاق في أدبيات الدعاية الانتخابية، لعب فيه الحزب على عوز الشباب العاطل وساومه على صوته.

وفي الإعلان طالب «الحزب الديمقراطي الاشتراكي» التشيكي الشباب العاطل بالمشاركة في الانتخابات والتصويت لصالح الحزب مقابل الحصول على وظيفة يوفرها الحزب له، ليس هذا فحسب، وإنما سيسمح في تلك الوظيفة بممارسة الجنس خلال فترات الراحة التي تتخلل ساعات العمل.

يذكر أن هذا الإعلان يأتي بمباركة رئيس الوزراء التشيكي بوهيوسلاف سوبوتكا الذي تزعم الحزب قبل أن يعينه الرئيس التشيكي ميلوش زيمان رئيسًا للوزراء، يناير الماضي.