طريقة البسبوسة ولا أسهل

السبت 17-05-2014 13:46
المقادير:
-كيلوغرام ونصف الكيلوغرام من السمن
-كيلوغرام من السكّر
-250 غراماً من الزبادي
-30 غراماً من زيت الذرة
-20 غراماً من الخميرة
-كوب ونصف الكوب من الماء الدافئ
-كوبان من جوز الهند المطحون
-قليل من الدقيق للنثر
-أوقية من اللوز المقلي للتزيين
-نصف أوقية من الفستق المطحون للتزيين
للقطر:
-3 أكواب من السكّر
-كوب ونصف الكوب من الماء
-ملعقتان من الليمون الحامض
طريقة التحضير:
1 -يُخلط السمن والسكّر وجوز الهند المطحون في وعاء، ثم يُضاف الزبادي ونصف كميّة الماء الدافئ، ويُترك هذا المزيج جانباً لمدّة ساعتين.
2- تُضاف الخميرة والنصف الثاني من الماء الدفئ تدريجيّاً، مع العجن بواسطة أصابع اليدين المفتوحة.
3- تُحضّر صينيّة مقاسها 50 سنتيمتراً، تُدهن بزيت الذرة، ويُنثر الدقيق عليها، ثم يُفرد الخليط فيها، وتُخبز في فرن على حرارة 250 درجة مئويّة.
4- يُسكب عليها القطر، الذي يُحضّر عبر غلي الماء والسكر والليمون الحامض على نار هادئة، ثم يُبرّد، وتُزيّن باللوز المقلي والفستق المطحون.
(هذه المقادير تكفي 8 أشخاص).