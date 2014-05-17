طريقة البسبوسة ولا أسهل

المقادير:

-كيلوغرام ونصف الكيلوغرام من السمن

-كيلوغرام من السكّر

-250 غراماً من الزبادي

-30 غراماً من زيت الذرة

-20 غراماً من الخميرة

-كوب ونصف الكوب من الماء الدافئ

-كوبان من جوز الهند المطحون

-قليل من الدقيق للنثر

-أوقية من اللوز المقلي للتزيين

-نصف أوقية من الفستق المطحون للتزيين

للقطر:

-3 أكواب من السكّر

-كوب ونصف الكوب من الماء

-ملعقتان من الليمون الحامض

طريقة التحضير:

1 -يُخلط السمن والسكّر وجوز الهند المطحون في وعاء، ثم يُضاف الزبادي ونصف كميّة الماء الدافئ، ويُترك هذا المزيج جانباً لمدّة ساعتين.

2- تُضاف الخميرة والنصف الثاني من الماء الدفئ تدريجيّاً، مع العجن بواسطة أصابع اليدين المفتوحة.

3- تُحضّر صينيّة مقاسها 50 سنتيمتراً، تُدهن بزيت الذرة، ويُنثر الدقيق عليها، ثم يُفرد الخليط فيها، وتُخبز في فرن على حرارة 250 درجة مئويّة.

4- يُسكب عليها القطر، الذي يُحضّر عبر غلي الماء والسكر والليمون الحامض على نار هادئة، ثم يُبرّد، وتُزيّن باللوز المقلي والفستق المطحون.

(هذه المقادير تكفي 8 أشخاص).