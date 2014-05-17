ضبط هارب من مؤبد بحوزته سلاح ناري بالدقهلية

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية، القبض على عاطل هارب من مؤبد، بحوزته سلاح نارى بالدقهلية .

تلقى اللواء حسن عبد الحى مدير أمن الدقهلية، اخطارا من العميد السعيد عمارة بشن حملة امنية على بحيرة المنزلة أسفرت جهودها عن ضبط محمود محمود إبراهيم الدسوقى 21سنة عاطل ومقيم بناحية الشبول – مركز المنزله والمطلوب ضبطه وإحضاره فى القضيه رقم 2822 جنايات قسم شرطة الجنوب – بورسعيد لسنة 2012م [ سلاح نارى وذخيره ] والمحكوم عليه فيها بالسجن المؤبد، وبحوزته سلاح نارى [ بندقيه آليه عيار 7.62×39 + 10 طلقات ] ، وبمواجهته إعترف بحيازته للسلاح النارى بقصد البلطجة وإرهاب المواطنين .