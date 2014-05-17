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حبس عامل 4 أيام فى واقعة الطفل المخطوف بـ”قصر العينى” القديم

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حبس عامل 4 أيام فى واقعة الطفل المخطوف بـ”قصر العينى” القديم حبس عامل 4 أيام فى واقعة الطفل المخطوف بـ”قصر العينى” القديم

قرر المستشار تامر العربى رئيس نيابة القديمة حبس عامل بمستشفى قصر العينى القديم 4 ايام على ذمة التحقيقات فى واقعة خطف طفل حديث الولادة من داخل قسم النسا والتوليد بالمستشفى .

ووجهت النيابة للمتهم عدد من التهم منها الاشتراك فى الخطف مع الطبيبة المزيفة ، الاهمال الجسيم ، وتسهيل عملية الخطف .

كان قد أكد خالد البربرى والد الطفل المخطوف بمستشفى قصر العينى القديم  ، أن نيابة مصر القديمة  أخبرته بالقبض على عدد من المشتبه فيهم والمتورطين فى واقعة خطف نجله ” سيف ” من داخل قسم التوليد والنساء بمستشفى القصر العينى ، وجارى التحقيق معهم.

ومن جانب أخر أرسل البربرى عدد من التلغرافات إلى المستشار هشام بركات واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية ومدير امن القاهرة يطلبهم بإعادة أبنه المخطوف .

واضاف والد الطفل المخطوف أنه اثناء تواجده بمستشفى قصر العينى لإنهاء بعض الاجراءات سمع من بعض العاملين  أن واقعة القاء طفل حديث الولادة بالقمامة لم تحدث وأن الطفل تم خطفه من داخل المستشفى على حد قوله .

كانت قد قررت نيابة مصر القديمة برئاسة المستشار تامر العربى، إخلاء سبيل 5 من أفراد أمن وتمريض مستشفى القصر العينى القديم  بكفالات مالية من بين 500 إلى 1000 جنيه  ،فى واقعة خطف طفل حديث الولادة ، كما أستعجلت النيابة التحريات النهائية حول الواقعة.

ووجه  طارق بهجت وكيل نيابة مصر القديمة، للمتهمين تهمة الاهمال الجسيم الذى ترتب عليه خطف طفل فى واقعة قيام ممرضة بخطف طفل إحدى المواطنات.

كشفت تحقيقات النيابة، عن قيام فتاة بانتحال صفة طبيبة بمستشفى أبو الريش للأطفال، وأنها مرسلة للاطمئنان على الأطفال من مرض “الصفرة”، ومع قربها من أحد الأطفال حديثى الولادة طلبت من إحدى الممرضات المتواجدات بالحضانات مرافقتها لفحصه والكشف عليه،وعقب دخولها إلى مستشفى أبو الريش للأطفال قامت بمغافلة الممرضة واستولت على الطفل وخرجت من مدخل آخر بالمستشفى، حتى اختفت، وعقب قيام الممرضة بمحاولة البحث عنها لم تتوصل إلى شىء..

يذكر أن النيابة قررت إخلاء سبيل مدير قسم التوليد بمستشفى قصر العينى القديم بكفالة 6 آلاف جنيه والطبيب النبطشى بكفالة 5 آلاف جنيه فى البلاغ رقم 2854 لسنة 2014 لاتهامهما بالإهمال والتقصير والتسبب فى اختفاء طفل حديث الولادة من داخل الحضانة، كما أمرت النيابة باستدعاء طاقم التمريض والأطباء بقسم النساء والتوليد وأفراد الامن للاستماع لأقوالهم .

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