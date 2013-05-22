سلطنة عمان تعلن شراء منظومة أمريكية متكاملة للدفاع الجوي

أعلنت سلطنة عمان والولايات المتحدة اليوم الأربعاء عن شراء مسقط لمنظومة أمريكية متكاملة للدفاع الجوي ” صواريخ أرض – جو ناسا مز ” ، والتي تعد ذات قدرات عالية وتفي بالمتطلبات العملياتية وتوفر نظام حماية جوية ، وهي مزودة بأحدث التقنيات في الأنظمة الدفاعية.

جاء ذلك خلال استقبال بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي الوزير المسئول عن شئون الدفاع العماني اليوم الأربعاء لجون كيري وزير الخارجية الأمريكي ، الذي يزور السلطنة حاليا .

وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات بين البلدين خاصة في المجال العسكري وبما يعزز التعاون القائم بين الجانبين ، وكذلك الاستفادة من الصناعات العسكرية الأمريكية المتقدمة.

وأفاد بيان صادر عن الجانبين بأنه تجري حاليا مناقشة المراحل الأخيرة من المفاوضات مع شركة ” ريثون ” الأمريكية المصنعة حول عملية شراء المنظومة واستكمال التفاصيل المتعلقة بالأمور الفنية والأنظمة والإسناد والإدامة ، بغية التوصل للاتفاق النهائي لإتمام الصفقة.

أ ش أ