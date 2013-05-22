أخبار عاجلة

38.2% زيادة في حجم الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة العام الحالي -
السيسى يلتقي مدير البنك الدولي -
رئيس باراجواي يقيل وزير الداخلية بعد احتجاجات ضد ترشحه لفترة ثانية -
أكثر من مئتي قتيل في انهيارات أرضية بكولومبيا -
البيت الأبيض يكشف عن الأوضاع المالية لكبار موظفيه -
تظاهرات في كولومبيا ضد حكومة سانتوس -
تظاهرة في القدس ضد احتلال الاراضي الفلسطينية -
8 الصبح - رامي رضوان يحاور سيدة من داخل "أقدم خيمة معارضة أمام البيت الأبيض" والسبب ...؟ -
شكري: العلاقات المصرية ـ الأمريكية متشعبة وعميقة -
8 الصبح - لقاء مع السفير علاء يوسف للكشف عن تفاصيل زيارة السيسى لواشنطن "زيارة عمل فقط" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  4. أونا

سلطنة عمان تعلن شراء منظومة أمريكية متكاملة للدفاع الجوي

  • 14
Google+ Print
سلطنة عمان تعلن شراء منظومة أمريكية متكاملة للدفاع الجوي سلطنة عمان تعلن شراء منظومة أمريكية متكاملة للدفاع الجوي

أعلنت سلطنة عمان والولايات المتحدة اليوم الأربعاء عن شراء مسقط لمنظومة أمريكية متكاملة للدفاع الجوي ” صواريخ أرض – جو ناسا مز ” ، والتي تعد ذات قدرات عالية وتفي بالمتطلبات العملياتية وتوفر نظام حماية جوية ، وهي مزودة بأحدث التقنيات في الأنظمة الدفاعية.

جاء ذلك خلال استقبال بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي الوزير المسئول عن شئون الدفاع العماني اليوم الأربعاء لجون كيري وزير الخارجية الأمريكي ، الذي يزور السلطنة حاليا .

وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات بين البلدين خاصة في المجال العسكري وبما يعزز التعاون القائم بين الجانبين ، وكذلك الاستفادة من الصناعات العسكرية الأمريكية المتقدمة.

وأفاد بيان صادر عن الجانبين بأنه تجري حاليا مناقشة المراحل الأخيرة من المفاوضات مع شركة ” ريثون ” الأمريكية المصنعة حول عملية شراء المنظومة واستكمال التفاصيل المتعلقة بالأمور الفنية والأنظمة والإسناد والإدامة ، بغية التوصل للاتفاق النهائي لإتمام الصفقة.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا