بالصور:هل شامات النجمات وهمية أم حقيقية؟

تبرز نقاط التشابه الجمالية عند النساء عموماً، والنجمات تحديداً. لكن الشامة في موقعها ولونها تبقى علامة فارقة، تعكس طابعاً وشخصيّة مميّزة. ويُمكن للشامات أن تغيّر مظهرك تماماً، وأن تجعل جمالك لافتاً. فلا تتردّدي في إبرازها على طريقة النجمات، اللواتي استفدن من هذه البقع وحوّلنها إلى رمز جماليّ، ساهم في نجاحاتهنّ في جميع أنحاء العالم.

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هل تفكّر النجمات في إزالة الشامات؟

ترفض عارضة الأزياء سيندي كراوفورد إخفاء الشامة البارزة في وجهها. فهي لم تشتهر بقامتها وشعرها الرائعين فقط، ولكن بهذه العلامة اللافتة ايضاً. والجمال الكاليفورني يبرز عند بليك ليفلي مع الشامة الصغيرة بقرب أنفها. أمّا ما جعل الممثلة إيفا مينديز مثيرة إلى درجة الغرابة فهو تلك الشامة على خدّها الأيسر. كما أن أنجيلينا جولي تتميّز بشامتها الصغيرة فوق الحاجب، التي تبرزها بتسريحات الشعر المرفوع.

ومن النجمات الأكثر حساسية مع علامات الجمال، ناتالي بورتمان، التي تتمتّع بشامتين بدل الشامة الواحدة. وهي تبدو فخورة بهما، ولا تفكّر أبداً بإزالتهما.

الشامات الوهمية وتغيير مكانها عند النجمات

لم يقتصر الجمال على الشامات الطبيعية، بل لجأ العديد من النجمات إلى رسم الشامات الوهمية. كيت ابتون هي بالتأكيد واحدة من تلك النجمات اللواتي اشتهرن من خلال شاماتهنّ. هذه الممثلة الأمريكيّة فاجأت الجميع في الحفل السنويّ العاشر، إذ رسمت شامة فوق شفتها العليا. واعتمدت المغنّية كيلي رولاند في إطلالاتها ضمن لجنة التحكيم في "أكس فاكتور" الشامات الوهمية، حيث عمدت في كلّ مرة إلى تغيير مكانها. وعلى الرّغم من أنّ هذه الشامات ليست طبيعيّة، إلاّ انّها تبدو مذهلة وأنيقة.

ومن أبرز الحيل الجمالية إخفاء بثور الوجه عن طريق تحويلها إلى شامات لافتة. إذا كنت ترغبين في التميّز بشامة وهميّة، فإنّ أبسط طريقة هي استخدام قلم كحلٍ ليّن مشابه للون الشامات الموجودة في جسدك. والمفضّل أن يكون من اللون البنيّ كي تبدو الشامة طبيعيّة.

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