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غذّي شعرك على الطريقة الصينيّة

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غذّي شعرك على الطريقة الصينيّة غذّي شعرك على الطريقة الصينيّة

السبت 17-05-2014 17:30

يعتبر فول الصويا من أهمّ الأطعمة التي تعتمد عليها الصينيّات لتغذية الشعر. ولعلّ السبب في ذلك هو احتواؤه على كميّة كبيرة من البيوتين (Biotin).

وكشفت أحدث الدراسات عن قدرة البيوتين الهائلة على تغذية الشعر وإكسابه الحيوية والقوة. لذلك، اعتمدت نساء الصين على استخدام أهم العناصر والأطعمة التي تحتوي على البيوتين في مكوناتها، من أجل إعادة القوة والصحة إلى الشعر المتعب أو المرهق.

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 إليك هذا القناع الفريد الذي يجمع أهمّ العناصر التي تحتوي على البيوتين:

المكونات:

1.   فول الصويا

2.   الجنسينج الأمريكي

3.   الشوفان

4.   الشعير

5.   الأفوكادو

6.   بذور القطن

7.   الذرة

8.   السمسم

الطريقة:

1.   هذه المكونات التي سبق ذكرها هي أغنى المكونات بمادة البيوتين، لذلك حاولي أن تجمعي أكبر قدر منها لتزيدي من فعالية القناع.

2.   أحضري صحناً بلاستيكياً صغيراً، وابدئي بجمع فنجان من كلّ من المكونات التي قمتِ بجمعها.

3.   أضيفي زيت الزيتون إلى المزيج حتى تحصلي على قوام ليّن ومتجانس.

4.   افردي القناع على شعرك، وغطّيه باستخدام كيس الشعر البلاستيكي.

5.   اغسلي شعرك بالماء الدافئ، بعد مرور ساعة على الأقلّ.

6.   حتى تتخلّصي من رائحة القناع، قومي بخلط ملعقة من النسكافيه أو اللافندر في كوب من الماء، ثم ضعيه على شعرك.

7.   كما تنصح سيدات الصين بإضافة 4 ملاعق من فول الصويا إلى طعامك المفضّل يومياً، لأخذ جرعة إضافية من البيوتين.

8.   أما إذا أردت الحصول على جرعة تكميلية من البيوتين، فإنّ بإمكانك أن تحصلي على جرعة تقدّر بـ 6 ميللغرامات يومياً.

 

 

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