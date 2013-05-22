واشنطن تحاول اقناع انقرة بحل القوات الخاصة

تعمل الولايات المتحدة على حل قيادة القوات الخاصة التركية التي تمتلك أفضل الوحدات القتالية المدربة على كافة أنواع القتال بالجبال والوديان وتحت ظروف جوية قاسية واستخدمت لفترة طويلة لمكافحة المنظمة الانفصالية الكردية حزب العمال الكردستاني (ذثث).

وذكرت صحيفة أيدنلك ان واشنطن تسعى لاقناع الحكومة التركية بحل القوات الخاصة بحجة التوصل لتسوية سلمية مع حزب العمال الكردستاني علاوة على ان قيادة القوات الخاصة تكلف الدولة التركية أعباء مالية كبيرة.

يذكر ان رئيس اتحاد المجتمع الكردستاني وكبار مسؤولي اللجنة التنفيذية للمنظمة الانفصالية كانوا قد اعلنوا عن ثلاثة شروط قبل اعلان وقف اطلاق النار واحد هذه الشروط ضرورة حل الوحدات الخاصة.

وقد تم شكيل الوحدات الخاصة بعد زيادة عمليات المنظمة الانفصالية للدفاع عن امن وسيادة البلاد ولم تشكل ضمن إطار قوانين حلف الناتو وقد يكون هذا السبب وراء اندفاع امريكا لحل هذه القوات.

وكانت مجموعة موالية للزعيم الكردي المسجون عبد الله أوجلان قد دشنت حملة لجمع التوقيعات تحت شعار “الحرية لاوجلان” في محاولة لاطلاق سراحه.

وكان أوجلان، الشهير ب “آبو” اي العم في الاوساط الكردية، تم القبض عليه في كينيا في فبراير 1999 في عملية مشتركة بين وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ” سي.آي.ايه “ ووكالة الاستخبارات الوطنية التركية ” إم.آي.تي ” والموساد الإسرائيلي..وتم نقله بعدها جوا إلى تركيا بطائرة خاصة لمحاكمته.

أ ش أ