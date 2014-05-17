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إقبال من المصريين بتركيا على التصويت بانتخابات الرئاسة

  • مصر
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شهدت اقتراع الانتخابات الرئاسية إقبالا غير مسبوق من الناخبين المصريين في تركيا، السبت، واستمر توافد الناخبين على مقري التصويت في السفارة بالعاصمة أنقرة والقنصلية العامة بإسطنبول لليوم الثالث على التوالي.

وقال القائم بأعمال السفارة المصرية بأنقرة، الوزير المفوض حسين السحرتي، السبت، إن أعداد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم بنهاية اليوم الثاني من الأيام الأربعة المخصصة للاقتراع، والتي تنتهي الأحد، تجاوزت كافة عمليات التصويت السابقة، التي كان أكبرها الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي جرت في عام 2012 وضمت 13 مرشحًا للرئاسة.

وأضاف «السحرتي» أن الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في عام 2012 شهدت إقبالا بنسبة 60% من الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في تركيا، ولكن بمرور اليوم التصويتي الثاني تجاوز حجم الإقبال العام الجاري هذه النسبة.

يذكر أن القنصلية العامة بإسطنبول شهدت تواصل بعض التظاهرات المحدودة الرافضة لعملية التصويت في ظل تواجد شرطي تركي ولم تؤثر هذه التجمعات المحدودة على سير العملية الانتخابية بالقنصلية.

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