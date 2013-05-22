جبرائيل يطالب وزير العدل بالتحقيق في تغيير سكرتير جلسة “أبوسلام” لأنه قبطي

طالب نجيب جبرائيل الناشط الحقوقي فى مذكرة تقدم بها الى السيد المستشار احمد سليمان وزير العدل للتحقيق فى واقعة استجابة قاضى محكمة جنح الويلى لدى نظره امس للقضية المتهم فيها ابو اسلام بتهمة ازدراء الدين المسيحى وتمزيق الكتاب المقدس والدعوة الى التبول عليه وان المسيحيون يعبدون العضو الذكرى وان النساء المسيحيات حينما يذهبن للتظاهر فى ميدان التحرير انما يرغبن فى اغتصابهن وهو البلاغ الذى تقدم به الدكتور نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الانسان الى النائب العام منذ ثلاثة اشهر تقريبا

وقال جبرائيل فى مذكرته الى وزير العدل كيف يستجيب قاضى محكمة الويلى لطلب المتهم ابو اسلام بتغير سكرتير الجلسة النسيحى الامر الذى يخل بمبدأ المواطنة ويعنى ذلك وصم المسيحيين بالخيانة فكيف يؤتمن هذا السكرتير المسيحى على مئات القضايا منها مسلمين ومسيحيين ولا يؤتمن على ملف قضية ابو اسلام ؟ وكيق يوجه المتهم قاضى المنصة ويجبره على تنفيذ طلبات غير قانونية .

واكد جبرائيل ان طلب ابو اسلام بتغير السكرتير المسيحى يحمل ايضا فى معناة اهانة وازدراء للدين المسيحى الذى هو ديانه سكرتير جلسة جنح الويلى واستجابته لذلك وأن هذا الاجراء يهدر مبدأ سيادة القانون كما يهدر مبدأ المساواة كما انه يحمل ازدراء بدين مواطن مصرى مسيحي.