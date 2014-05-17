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حضور سوري ولبناني لافت في مهرجان كان السينمائي الدولي

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حضور سوري ولبناني لافت في مهرجان كان السينمائي الدولي حضور سوري ولبناني لافت في مهرجان كان السينمائي الدولي

السبت 17-05-2014 12:09

بيروت – سيدتي نت

نقل المخرج السّوري أسامة محمد المأساة السورية، يوم الجمعة، إلى مهرجان Cannes السّينمائي الدّولي، حيث تمّ عرض فيلمه الذي يجسّد المعاناة السورية، خارج المسابقة الرسمية، من خلال صور ومقاطع حقيقيّة منشورة على الإنترنت، وقد حمل اسم "ماء الفضة".
وبالإضافة إلى ما نشر على الإنترنت، استطاع المخرج جمع مشاهد العنف الحيّة التّي جرت خلال الثورة، ومنذ بدايتها في آذار/مارس 2011، بمساعدة شابة كردية تدعى وئام بدرخان، قامت بتزويد محمد بالصور من قلب مدينة حمص، بسبب وجوده في منفاه بفرنسا منذ 3 أعوام.
كما يتضمّن الفيلم مشاهد صوّرها ناشطون معارضون، كان هدفهم توثيق ما يجري في بلدهم بعيداً عمّا يتمّ تصويره في الإعلام.
وكشف المخرج عن أنّ هذا الفيلم جعله يفهم ما يجري في بلده أثناء وجوده في المنفى، وقصد من خلاله تذكير العالم بما يجري في سوريا، حيث قضى 150 ألف شخص منذ 3 أعوام.
وهذه ليست المشاركة الأولى للمخرج أسامة محمد في مهرجان Cannesالسّينمائي الدّولي، بل سبق له أنّ شارك من خلال فيلميه اللذين حصدا جوائز؛ وهما فيلم "نجوم النهار" في عام 1988، وفيلم "تضحيات" في عام 2002، حيث فاز الأول بجائزة "أسبوع المخرجين"، والثاني بجائزة "نظرة خاصة".
ويتضمّن الفيلم الكثير من المشاهد المؤثرة والعنيفة، منها: طفل في السادسة من العمر يلتفت يميناً ويساراً حذراً من رصاص القناصة، قبل أن يعبر الشارع راكضاً، ومشاهد التقطها جنود نظاميون بهواتفهم وتمّ تسريبها إلى ناشطي المعارضة، حيث ظهر فيها جنود نظاميون يعذبون معتقلين بقسوة، ويمثلون بجثث القتلى.
وفي سياق منفصل، وبعيداً عن الثورة السورية، سافر وزير الثقافة اللبناني ريمون عريجي ليل الجمعة إلى فرنسا ليمثّل لبنان خلال عرض فيلم "The Prophet" المقتبس من كتاب "النّبي" للكاتب اللبّناني العظيم جبران خليل حبران، والذي شاركت في إنتاجه الممثلة اللبنانية الأصل سلمى حايك، وعدد من الشركات، منها لبنانية، حسب ما صرّح به الوزير.
وأضاف عريجي أنّه سيلي عرض الفيلم حفل كوكتيل يتميّز بطابع لبناني، وسيحضره ممثلون لبنانيون.

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سيدتي

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