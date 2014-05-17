لماذا تخفي السلطانة هيام وجه ابنتها لارا؟

ما زالت الممثلة التركية مريم أوزيرلي الشهيرة بالسلطانة هيام مصرة على إخفاء وجه ابنتها لارا التي أنجبتها في فبراير الفائت، حيث تنشر صوراً عدة ليديها وقدميها وأجزاء من جسمها وظهرها في حسابيها على موقعي أنستغرام وتويتر، لكنها لم تنشر صورة قط لوجهها.

أما آخر صورة نشرتها لها وهي تحتضنها بين ذراعيها في أحد مطاعم برلين، وقامت مريم بنشر هذه الصورة إثر احتفالها مع عائلتها ووالدتها أورسولا وشقيقتها الكبرى جنان بعيد ميلاد شقيقها داني.

وقد أثبتت مريم أوزيرلي بشهادة الألاف من متابعيها إنها الممثلة التركية الأكثر نشاطاً فوتوغرافيا في مواقع التواصل الإجتماعي حيث لا يمضي أسبوع إلا وتنشر صوراً جديدة لها مع عائلتها وأصدقائها وابنتها لارا في حسابيها بأنستغرام وتويتر.

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