مجلس الوزراء يهنئ الشعب والقيادة السياسية والجيش والداخلية بتحريرالجنود السبعة

وجه مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم الاربعاء برئاسة الدكتور هشام قنديل التهنئة إلى شعب مصر العظيم والقيادة السياسية والقوات المسلحة ووزارة الداخلية على ما تكللت به الجهود المتواصلة على مدار الأيام الماضية من تحرير للجنود السبعة الذين كانوا مختطفين فى سيناء، وعودتهم سالمين .

وأوضح الدكتور هشام قنديل أن ضبط النفس والحسابات الدقيقة والتحرك فى كل الإتجاهات أكد كفاءة إدارة الأزمة، مشيرا إلى أن التنسيق بين الأجهزة كان نموذجيا .. كما إتسمت قياداتها بالحكمة وحسن التخطيط والحس الوطنى .. فالبطولة لا تتحقق بالمجازفة والإستعراض المندفع، وإنما بالتخطيط السليم والتريث وبتكاتف كافة أبناء الشعب على قلب رجل واحد .. لأن ثقة الشعب فى قيادته ومنحها فرصة الحل الأفضل هو أهم عوامل إدارة الأزمة بفضل الله.

واضاف أن هذا الظرف الصعب الذى تعرض له الوطن صار معه الإصطفاف الوطنى واجباً تتلاشى فى ظله الإختلافات والتجاذبات السياسية، إعلاءً لمصالح البلاد.

أ ش أ