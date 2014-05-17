سيف بن زايد يشهد العرس الجماعي الثالث لذوي الإعاقة

شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، العرس الجماعي الثالث لذوي الإعاقة، الذي نظمته إدارة مراكز وزارة الداخلية لتأهيل وتشغيل المعاقين مساء أمس في قاعة زاخر للأعراس في مدينة العين.

وأعرب سموه عن بالغ سعادته وفخره بالأسر الإماراتية الجديدة التي انضمت تواً للمجتمع الإماراتي الكبير ليزدان بها وتزدان به، مثمناً سموه مشاركة ورعاية القطاعين الحكومي والخاص وتعاضدهما لتجسيد دور المسؤولية المجتمعية، التي يحرص على توافرها قادة البلاد، وفي مقدمتهم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

مقترحات

والتقى سموه بالعرسان مباركاً فرحتهم، ثم كرم سموه الرعاة والداعمين وتبادل معهم الأفكار والمقترحات التي من شأنها تعزيز مثل هذه المبادرات الوطنية الطيبة، خاصة لفئة ذوي الإعاقة التي تستحق من الجميع كل دعم وتقدير.

وحضر العرس اللواء محمد خلفان الرميثي نائب القائد العام لشرطة أبوظبي وناصر علي بن عزيز الشريفي، مدير إدارة مراكز وزارة الداخلية لتأهيل وتشغيل المعاقين، وممثلو الجهات الراعية والمساهمة في العرس، وأولياء أمور العرسان.

وشمل التكريم الرعاة الماسيين والذهبيين، وهم: خليفة فرج بن حمودة عضو مجلس إدارة بن حمودة وأحمد المطروشي عضو مجلس الإدارة المنتدب في شركة إعمار وفيصل عبدالله المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المشتركة لمؤسسة دبي للإعلام وسامي الريامي رئيس تحرير صحيفة الإمارات اليوم، وأحمد سالم الظاهري الرئيس التجاري لحديد الإمارات وزايد الشعيبي ممثل شركة بترول أبوظبي الوطنية «ادنوك».

وشمل كذلك الرعاة الفضيين، وهم: سعيد بن سلطان الظاهري ممثل مؤسسة سلطان بن راشد الظاهري ومحمد علي الشامسي مدير عام مؤسسة عزام للضيافة وفارس المزروعي مدير عام مطار العين الدولي وحارب مبارك المهيري نائب الرئيس للشؤون التجارية في طيران الاتحاد وخليفة المزروعي مدير العلاقات الحكومية في «الإمارات للألمونيوم» وخلف عبدالله الحمادي مدير عام صندوق معاشات ومكافآت أبوظبي وصالح المصعبي من هيئة تنظيم الاتصالات والدكتور سليمان الضلعان المدير العام لشركة إشراق العقارية وعصام سليمان من شركة العين الأهلية للتأمين والدكتور صبري العزيزي من مصرف الهلال.

نموذج يحتذى

وقال ناصر علي بن عزيز الشريفي، مدير إدارة مراكز وزارة الداخلية لتأهيل وتشغيل المعاقين: إن وزارة الداخلية أصبحت نموذجاً يحتذى في مجال رعاية ذوي الإعاقة، مشيراً إلى حرص القيادة على النهوض بقطاع ذوي الإعاقة، من خلال توفير الفرص التدريبية والتأهيلية لهم، وتوظيفهم، وتمكينهم من بناء أسرهم

وتوجه بالشكر والتقدير للشركات الراعية والجهات التي اسهمت في انجاح هذا الحدث الإنساني الكبير.