"مرور أبوظبي": عقوبات مشددة تصل إلى الحبس شهراً عند التجاوز من كتف الطريق

كشفت مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي عن تطبيق عقوبات مشددة على قائدي المركبات؛ الذين يقومون بالتجاوز من كتف الطريق، وذلك بحسب العميد مهندس حسين أحمد الحارثي، مدير المديرية.

وأوضح الحارثي : أن الإجراء يأتي تطبيقاً وفقاً لما هو منصوص عليه في قانون السير والمرور الاتحادي رقم 21) ) لعام 1995، والذي جرَّم مخالفة أحكامه ومنها التجاوز من كتف الطريق بعقوبة تصل إلى الحبس شهراً بحسب المادة (57) من قانون السير والمرور، بالإضافة إلى تسجيل 10 نقاط مرورية على الرمز المروري للمخالفين، ( 6 نقاط لمخالفة التجاوز من كتف الطريق و4 نقاط لمخالفة عدم إعطاء أفضلية الطريق لمركبات الطوارئ والشرطة.)

وأشار الحارثي إلى أن التجاوز من كتف الطريق يمثل ظاهرة خطيرة على حياة الأشخاص ومستخدمي الطريق، كون كتف الطريق تم تخطيطه لاستخدامه في حالات الطوارئ لتوفير مسارات سريعة لمركبات الإسعاف، ونقل المرضى والمصابين وتقديم الخدمات الإنسانية لهم فضلاً عن توفير مسارات سريعة لمركبات الدفاع المدني ومركبات الشرطة؛ للقيام بالخدمات الطارئة والعاجلة، بما يمكنها من سرعة الوصول لمواقع الحوادث وإسعاف المصابين و حماية الأموال من الخطر .

وأضاف أن "المديرية" كثفت الرقابة المرورية على الطرق الداخلية والخارجية لضبط المتجاوزين من كتف الطريق، وذلك ضمن حملة شاملة بالتنسيق مع اللجنة المشتركة للسلامة والحلول المرورية لرفع الوعي بخطورة التجاوز من تلك المسارات، وما تسببه من عرقلة لحركة السير والمرور وإعاقة مركبات الإسعاف والدفاع المدني ومركبات الشرطة في أداء مهامها الإنسانية والعاجلة.

وذكر أن مخالفات كتف الطريق التي حررتها الدوريات المرورية؛ ومباحث المرور في مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي، وتم رصدها من خلال الرادارات وكاميرات المراقبة خلال الأربعة شهور الماضية من العام الجاري، للتجاوز من كتف الطريق على الطرق الداخلية والخارجية بإمارة أبوظبي، بلغت نحو 4930 مخالفة .

الجدير بالذكر أن مخالفات التجاوز من كتف الطريق يتم رصدها من خلال الرادارات وكاميرات رصد مخالفي قوانين السير والمرور على تقاطعات مدينة أبوظبي، إضافة إلى مخالفات قطع الإشارة الضوئية الحمراء والاستخدام الخاطئ لمسارات الحركة، ووقوف المركبات على خطوط عبور المشاة وتجاوز السرعات المقررة، ومخالفة المركبات المتجاوزة في التقاطعات والمركبات التي تقوم بالانعطاف أو الالتفاف الكامل إلى اليسار من غير الحارات المخصصة.

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