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«مصر بلدي» تلتقى الجالية المصرية بالكويت لدعم السيسى فى الانتخابات الرئاسية

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جانب من لقاء "مصر بلدى" بالجالية المصرية بالكويت

جانب من لقاء “ بلدى” بالجالية المصرية بالكويت

أكد المستشار محمد سليم، القيادى بجبهة «مصر بلدى» ومنسقها بأسوان والبرلمانى السابق، أن المشير عبد الفتاح ، لم يسعى لحكم مصر و لم يكن فى نيتة الترشح ولم يكن طامعا فيها، ولكنه ترشح بناء على رغبة وطلب البسطاء ، ولم يفكر فى الحصول على السلطة لأن منصب وزير الدفاع له صلاحيات أكبر من صلاحيات الرئيس فى الدستور الجديد.

وأضاف سليم خلال لقائة بالجالية المصرية بالكويت مساء أمس والذى تتزامن اللقاء مع بدء تصويت المصريين في الخارج والذي ينتهي يوم الأحد القادم ،وذلك لتأييد المشير عبد الفتاح السيسي فى الانتخابات الرئاسية ضمن جولات الجبهة الخارجية لتأييده.

وطالب سليم فى كلمتة ، الشرفاء من المصريين أن يدعمو المشير عبد الفتاح السيسي ، ويوضحوا للعالم شخصية هذا الرجل الذى وقف بجوار الشعب حيث أنه قليل الكلام كثير العمل لديه ضمير واعى رجلا أحب وطنة وأمته العربيه فأحبة الشعب والعرب جميعا، هذا هو عبد الفتاح السيسى.

وتابع سليم فى كلمته أمام الجالية المصرية بالكويت ، أننا يجب أن ندعم المشير من أجل إعادة الكرامة المصرية والعربية ، ومن أجل إفشال المخطط الغربى الأمريكى لتقسيم بلادنا العربية ، مطالبا المصريين هناك بأن يكونوا على قدر المسئولية الوطنية وأن يقوموا بالحشد للنزول للإنتخابات وأيضا حث زويهم المقيمين فى داخل مصر للمشاركة فى الإنتخابات يومى 26و27 مايو الجارى من أجل إعادة بناء مصر الحديثة وبناء الوطن والأمه العربية.

وتمنى القيادى بجبهة مصر بلدى، أن يعود المصريين على قلب رجلا واحد كما كانوا دائما وأن يكونوا سفراء لنا ويجذبوا رؤس الأموال والإستثمارات إلى مصر ، مؤكدا أن الإقتصاد المصرى يحتاج إلى عطائهم وعملهم بلا حدود حتى تسترد مصر ريادتها ومكانتها بين العالم ، وحتى لا يقدر أن يتحكم فينا الأخرين ونكون قادرين على إتخاذ القرار .

جانب من لقاء "مصر بلدى" بالجالية المصرية بالكويت

جانب من لقاء “مصر بلدى” بالجالية المصرية بالكويت

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