الإدارية العليا تؤجل الطعن على بند الـ8 سنوات في مجالس إدارة الأندية لـ26 يونيو

‫أجلت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مصطفى حنفي الطعن المقدم من سيد البحيري المحامي ضد القرار رقم 105 لسنة 2011، والصادر من المجلس القومي للرياضة بتعديل اللائحة الأساسية للرياضة، والذى نص على عدم أحقية المترشحين لانتخابات مجالس إدارات النوادي لأكثر من دورتين متتاليتين لجلسة 26 يونيو المقبل .‬

‫وكان القرار المطعون ضده قد سبق لمحكمة القضاء الإداري أن اصدرت حكمًا في 10 أبريل من العام الماضي بصحته، وتم الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا استنادًا إلى أن القرار يتسبب في حرمان أعضاء الجمعية العمومية للنوادي من انتخاب من يرونه مناسبًا لدورات متتالية.‬