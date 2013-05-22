أخبار عاجلة

38.2% زيادة في حجم الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة العام الحالي -
السيسى يلتقي مدير البنك الدولي -
رئيس باراجواي يقيل وزير الداخلية بعد احتجاجات ضد ترشحه لفترة ثانية -
أكثر من مئتي قتيل في انهيارات أرضية بكولومبيا -
البيت الأبيض يكشف عن الأوضاع المالية لكبار موظفيه -
تظاهرات في كولومبيا ضد حكومة سانتوس -
تظاهرة في القدس ضد احتلال الاراضي الفلسطينية -
8 الصبح - رامي رضوان يحاور سيدة من داخل "أقدم خيمة معارضة أمام البيت الأبيض" والسبب ...؟ -
شكري: العلاقات المصرية ـ الأمريكية متشعبة وعميقة -
8 الصبح - لقاء مع السفير علاء يوسف للكشف عن تفاصيل زيارة السيسى لواشنطن "زيارة عمل فقط" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  4. أونا

الإدارية العليا تؤجل الطعن على بند الـ8 سنوات في مجالس إدارة الأندية لـ26 يونيو

  • 40
Google+ Print
الإدارية العليا تؤجل الطعن على بند الـ8 سنوات في مجالس إدارة الأندية لـ26 يونيو الإدارية العليا تؤجل الطعن على بند الـ8 سنوات في مجالس إدارة الأندية لـ26 يونيو

وزير الرياضة – العامري فاروق

‫أجلت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مصطفى حنفي الطعن المقدم من سيد البحيري المحامي ضد القرار رقم 105 لسنة 2011، والصادر من المجلس القومي للرياضة بتعديل اللائحة الأساسية للرياضة، والذى نص على عدم أحقية المترشحين لانتخابات مجالس إدارات النوادي لأكثر من دورتين متتاليتين لجلسة 26 يونيو المقبل .‬

‫وكان القرار المطعون ضده قد سبق لمحكمة القضاء الإداري أن اصدرت حكمًا في 10 أبريل من العام الماضي بصحته، وتم الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا استنادًا إلى أن القرار يتسبب في حرمان أعضاء الجمعية العمومية للنوادي من انتخاب من يرونه مناسبًا لدورات متتالية.‬

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا