السيسى:«رد قلبى» فيلمى المفضل.. ولدى 5 أحفاد أكبرهم 5 سنوات

قال المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي، أنه خلال الفترة ما قبل توليه وزارة الدفاع كان يقرأ بنهم كبير جدا فى السياسة والفكر والثقافة، إلا أنه بعد توليه “الدفاع” أدى إلى تقليل الوقت المتاح للقراءة، مشيرًا إلى أن الكتاب الذى تأثر به هو كتاب “رجال حول الرسول”.

وحول سماعه للمطربين الكبار، قال السيسي: إنه يفضل أم كلثوم وعبدالحليم حافظ، منوهًا إلى أن الوطن الآن يستدعى أكثر من أى وقت آخر أغنية “مصر تتحدث عن نفسها” لأم كلثوم خصوصاً جملة “وقف الخلق ينظرون جميعاً كيف أبنى قواعد المجد وحدى”، وأغنية “بالأحضان” لحليم خصوصاً جملة “يجعل يومنا الواحد بكفاح أجيال”.. الواقع الآن فى البلد يحتاج هذه الكلمات.

وكشف السيسى فى حواره مع محمد عبدالهادي علام، رئيس تحرير جريدة الأهرام، أنه هذه الأيام لا يشاهد الأفلام السينيمائية، حيث أن الظروف لا تسمح بارتياد السينما، لكن هناك التليفزيون، وأنه لا يمل من مشاهدة فيلم “رد قلبى “.

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وردًا على سؤال حول قارئ القرآن الكريم الذى يحب الاستماع إلى التلاوة بصوته، أوضح السيسي أنه يستمع لكافة المقرئين أمثال “الشيخ محمد رفعت والشيخ عبدالباسط عبدالصمد والشيخ الطبلاوى، ومن المنشدين الشيخ سيد النقشبندى والشيخ نصر الدين طوبار..”، حيث أنه نشأ فى حى الحسين .

وحول الخاتم الذي يرتديه، أشار السيسي إلى أنه إهداء من والده – يرحمه الله – الذى كان رجلاً جادا جداً وعبقريا بالفطرة، وقد أهداه هذا الخاتم قبل وفاته (عام 2002) بنحو 15 يوماً .

وأضاف لدى خمسة أحفاد، أربع بنات وولد أكبرهم عمرها خمس سنوات فى KG1، ويقولون له إن أصحابهم فى الحضانة يعرفونه ويقولون لهم “بوسو لى السيسى”.

وعن النظارة السوداء، أكد السيسي أنه لم يكن يخفى شيئاً بارتدائها.. قائلًا “فأنا ليس لدى شيء أخفيه، لكن الناس اعتادت أن ترانى بها حينما كنت قائدا عاما، وكنت أرتديها فى المشروعات التدريبية بالصحراء، لكن كنت أجرى بدون نظارة”.

وحول زيه العسكري قال السيسي: إنه عندما يفتح دولاب ملابسه يتذكر حياته كلها منذ كان عمره 14 عاماً عندما التحق بالثانوية الجوية عام 1970 فى نفس العام الذى توفى فيه الزعيم الراحل جمال عبدالناصر.