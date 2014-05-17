رئيس الأركان الاثيوبى: مستعدون لتنفيذ مهام لحفظ السلام فى القارة الأفريقية

صرح رئيس الأركان الاثيوبى الجنرال سامورا يناس بأن قوة الدفاع الوطنى الاثيوبية لديها التكنولوجيا والقدرة والاستعداد لتنفيذ مهام ناجحة لحفظ السلام فى القارة الأفريقية.

ونقلت وكالة الأنباء الاثيوبية عن رئيس الأركان الاثيوبى قوله إن أكثر من سبعين ألف جندى إثيوبى أسهموا فى تحقيق السلام والاستقرار فى عدد من الدول الأفريقية خلال فترة الأعوام الثلاثة والعشرين الماضية، وإن إثيوبيا نشرت فى وقت سابق قوات فى رواندا وبوروندى وليبيريا لتحقيق الاستقرار فى هذه الدول.

وقال رئيس الأركان الاثيوبى إن القوات الاثيوبية تواصل المشاركة فى مهام لحفظ السلام من أجل حماية المدنيين وتحقيق السلام والاستقرار فى الصومال ومنطقتى آبيى و دارفور، وإن القوات الاثيوبية المشاركة فى مهام حفظ السلام تتميز بالانضباط الشديد والقدرة على التعايش مع التجمعات المحلية”.

وأضاف أن إثيوبيا تلقت عددا من الطلبات لارسال قواتها خارج القارة الأفريقية، ولكن لم يتم قبول أى طلب من هذه الطلبات لأن إثيوبيا تعطى الأولوية لأفريقيا.

وأشار رئيس الأركان الاثيوبى إلى أنه يجرى تعزيز قدرات الجيش الاثيوبى من خلال التدريبات العسكرية المتتالية وتحديثه بالتكنولوجيات الحديثة ، وأن الصناعات الدفاعية الاثيوبية فى حالة جيدة وسيمكنها إمداد الجيش بأسلحة كافية فى حالة نشوب حرب.

أ ش أ