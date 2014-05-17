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وزير الخارجية الاثيوبى يؤكد لرئيس الوزراء اليمنى أن سد النهضة رمز للتكامل الاقليمى

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وزير الخارجية الاثيوبى يؤكد لرئيس الوزراء اليمنى أن سد النهضة رمز للتكامل الاقليمى وزير الخارجية الاثيوبى يؤكد لرئيس الوزراء اليمنى أن سد النهضة رمز للتكامل الاقليمى

أرشيفية – سد النهضة

ذكرت وزارة الشئون الخارجية الأثيوبية اليوم أن وزيرالخارجية الاثيوبى د.تيدروس أدهانوم أكد خلال اللقاء الذى عقده مع رئيس الوزراء اليمنى محمد سالم باسندوه أن سد النهضة الاثيوبى هو رمز للرخاء الشامل والتكامل الاقليمى.

وقالت الوزارة فى بيان أصدرته فيما يتعلق بهذا الشأن ” إن اللقاء تناول قضية نهر النيل ، وإن وزير الخارجية الاثيوبى أكد أن إثيوبيا تولى إهتماما كبيراً لمبدأ الاستخدام العادل والمتساوى لنهر النيل “.

وجاء فى البيان ” إن المباحثات تناولت أيضا القضايا ذات الاهتمام المشترك وأن الوزير أدهانوم قام باطلاع رئيس الوزراء اليمنى على نتيجة اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة ودعا إلى مواصلة التنسيق واجراء المشاورات للتعجيل بتنفيذ الاتفاقيات التى تم التوقيع عليها ، وأكد ضرورة تشجيع التعاون المتبادل فى القطاع الاقتصادى “.

وأشار البيان إلى أن رئيس الوزراء اليمنى وصف زيارة وزير الخارجية الأثيوبى لليمن بأنها تمثل فاتحة لفصل جديد فى التعاون على المستويات الثنائية والإقليمية ،وطلب من الأثيوبية اقتسام الخبرات والاستثمارات والتجارة مع اليمن.

أ ش أ

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