البيت الأبيض يدين الاعتداء الإرهابي على سوق تجاري في نيروبي

أدان البيت الأبيض الاعتداء الإرهابي الذي استهدف سوقا تجاريا في نيروبي، وأسفر عن وقوع عشرة قتلى على الأقل، مؤكدة دعمها للسلطات الكينية.

ونقلت قناة “سكاي نيوز” الإخبارية اليوم السبت عن المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي كيتلين هايدن إن “الولايات المتحدة تدين الاعتداء الإرهابي الدنئ في حي سوق جيكومبا في نيروبي.

وأضافت أن هذا الهجوم هو الأحدث في سلسلة من الهجمات الجبانة ضد المدنيين الأبرياء في كينيا، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب أصدقائها وشركائها الكينيين الذين ما زالوا يواجهون المحن بشجاعة وحزم، ندعمهم في جهودهم لمواجهة الإرهاب بجميع أشكاله.

وقتل 10 أشخاص على الأقل وأصيب 90 آخرون الجمعة في انفجار عبوتين يدويتي الصنع استهدفت الأولى سوقا تجارية قريبة من وسط العاصمة الكينية، والثانية حافلة صغيرة على مقربة من مكان الانفجار الأول.

أ ش أ