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12 إعلامياً يكشفون أسماء الفائزين بجائزة الصحافة العربية

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12 إعلامياً يكشفون أسماء الفائزين بجائزة الصحافة العربية 12 إعلامياً يكشفون أسماء الفائزين بجائزة الصحافة العربية

أعلن نادي دبي للصحافة الذي يمثل الأمانة العامة لجائزة الصحافة العربية تنظيم الحفل الخاص بالجائزة لهذا العام في حلة جديدة، حيث سيتميز بفقرات استثنائية واهتمام بأدق تفاصيله بداية من المؤثرات الصوتية الخاصة بالحفل وصولاً إلى الإخراج، كشفت الأمانة العامة للجائزة عن مشاركة 12 إعلامية وإعلامياً في تقديم فقرات حفل توزيع جوائز الفائزين بفئات الدورة الثالثة عشرة للجائزة، والذي سيعقد تحت رعاية وحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مساء يوم 21 الجاري في مدينة جميرا في دبي.

وأكدت الأمانة العامة أن حفل الجائزة لهذه الدورة سيكون مختلفاً عن الدورات السابقة، حرصاً على ترسيخ مكانة الجائزة، التي تساهم في تقدم الصحافة العربية وتعزيز مسيرتها، وتشجع الصحافيين العرب على الإبداع من خلال تكريم المتفوقين والمتميزين منهم، وتعريف المواطن العربي بأعمالهم وإبداعاتهم المهنية.

 وأعلنت الأمانة العامة أن الدورة الحالية تستضيف إعلاميين معروفين لتقديم فقرات الحفل، وسيقدم الفقرات حسب توزيع فئات الجائزة كل من فاطمة البناي من مؤسسة دبي للإعلام، ووفاء الكيلاني من قناة MBC وريكاردو كرم من قناة المستقبل، وجيهان منصور من قناة التحرير المصرية، وهبة الأباصيري من قناة الحياة، وفاطمة الزهراء الضاوي من قناة العربية، ورابعة الزيات من قناة الجديد، وهيثم الحمادي من قناة دبي الرياضية، وليليان داود من قناة On TV ولجين عمران من قناة MBC وفدى باسيل من قناة بي بي سي العربية وندى الشيباني من شركة أبوظبي للإعلام.

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