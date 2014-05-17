شرطة دبي تطلق مبادرة انسانية لمساعدة أهالي ضحايا حادث الحافلة

أشاد اللواء خبير خميس مطر المزينة، القائد العام لشرطة دبي، بالتجاوب اللافت مع المبادرة الانسانية التي اطلقتها القيادة العامة لشرطة دبي، الرامية إلى مساعدة أهالي العمال الذين أصيبوا وفقدوا حياتهم وهم في طريقهم للعمل جراء حادث مروري وقع على شارع الامارات وراح ضحيته 15 عاملاً.

وخص بالذكر مؤسسة محمد بن راشد للاعمال الخيرية والانسانية، وجمعية دبي الخيرية وهيئة ال مكتوم الخيرية، وجمعية دار البر، ورجال الخير، مثمناً مشاركتهم في مساعدة اسر المتوفين في الحادث ومد يد العون والدعم المالي للتخفيف من معاناتهم في ظل غياب معيل أسرهم.

وأكد المزينة على حضور شرطة دبي الدائم في تلك الظروف، وتجسيدها لدورها المجتمعي ومسؤوليتها اتجاه المجتمع وأفراده، مواطنين ومقيمين، كجزء من نسيج عام تتميز به دولة الامارات وقادتها وشعبها.

واشار اللواء المزينة إلى أن هذه اللفتة الكريمة تؤكد المنطلقات الحضارية للدولة وحرصها على تحقيق التكافل الاجتماعي الذي يحض عليه ديننا الحنيف، وخاصة ان الحادث الذي وقع قضاء وقدر، قد ترك أثراً في نفوسنا، واذ نشاطر اسر الضحايا مواساتهم واحزانهم ونسأل الله العلي القدير ان يتغمدهم بواسع رحمته، نقدر كل الجهود التي ساهمت وتساهم في بناء هذا الوطن وصرحه الحضاري.

ونوه اللواء المزينة إلى أن القيادة قد كلفت الادارة العامة لحقوق الانسان بمتابعة أوضاع ضحايا الحادث والمصابين، والتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين الذين ساهموا في هذا العمل الانساني، والوقوف على تنفيذ هذه المبادرة.

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