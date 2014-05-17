زيارة الأمير مشعل بن عبدالله للخرمة تحمل معها الخير والنماء للمحافظة

أعرب الشيخ فراج بن عبدالرحمن بن ضبان عن سعادته الغامرة بزيارة صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز لمحافظة الخرمة، وقال إن هذه الزيارة تحمل معها الشيء الكثير من مشاريع الخير والنماء للمنطقة وتعتبر امتدادا للمشاريع السابقة التي تابعها الأمير خالد الفيصل وزيارة سموه الكريم تجسد مدى اهتمام القيادة بالمواطن والوقوف على احتياجاته بشكل مباشر ومعرفة المشاريع التي يحتاجها وتلامس حياته اليومية ونحن سعداء بهذه الزيارة الكريمة ونرحب بسموه في محافظة الخرمة والتي كان لأهلها دور فاعل خلال حروب توحيد المملكة وكانوا جنودا تحت راية الملك عبدالعزيز رحمه الله ونحن نجدد العهد والولاء لقيادتنا الحكيمة.

وقال الشيخ سعد بن عبدالرحمن بن ضبان إن زيارة الأمير مشعل بن عبدالله للخرمة تواصل لملحمة العطاء للمواطن الكريم في كل جزء من هذه البلاد الغالية ونحن في هذه الزيارة نتطلع لمشاريع تنموية المحافظة بحاجة ماسة لها ومنها مستشفى متطور والإسراع في تشغيل مشروع المياة وزيادة أعداد المراكز الأمنية ومراكز الشرطة، ومن هذا المنبر نرحب أجمل الترحيب بسموه الكريم بين إخوانه أهالي محافظة الخرمه والجميع هناء سعداء بهذه الزيارة لرجل عرف عنه التفاني في خدمة المواطنين والوقوف بجانبهم.

وأضاف الشيخ خالد بن عبدالرحمن بن ضبان بأن زيارة أمير منطقة مكة المكرمة لمحافظة الخرمة دليل على مكانتها لدى قيادتنا أسوة بجميع محافظات المملكة وشاهد على أن لكل مواطن حق على المسؤول والأمير مشعل رجل عمل وتنمية وتطوير ونتطلع أن تنال الخرمة اهتمامه خصوصا في المشاريع الهامة والمشاريع التي يجري تنفيذها ووجود سموه الكريم بين إخوانه أهالي الخرمة شرف للجميع وقد استعدوا لمقابلة سموه بكل فرح وسرور.

من جانبه عبر الشيخ سعد بن فراج بن ضبان عن سروره بالزيارة الكريمة لصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالله لمحافظة الخرمة حيث يترقب الجميع هذه الزيارة كونها تمثل للجميع المزيد من العطاء والنماء بالإضافة إلى أن سموه سيقف بنفسه على احتياجات المحافظة ونامل أن يكون على يدية رفع الخدمات الصحية ومشاريع المياة والمطار المحلي، كما لايفوتني أن أتقدم من هذا المنبر الإعلامي بالتهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز بمناسبة تعيينه أميرا لمنطقة الرياض نسال الله له التوفيق والسداد في الرأي والإخلاص في العمل.