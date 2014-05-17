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إمام وخطيب المسجد الحرام يزور مدرسة الملك فهد الإسلامية في سيدني

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إمام وخطيب المسجد الحرام يزور مدرسة الملك فهد الإسلامية في سيدني إمام وخطيب المسجد الحرام يزور مدرسة الملك فهد الإسلامية في سيدني

    زار إمام وخطيب المسجد الحرام بمكة المكرمة الشيخ الدكتور صالح بن محمد أل طالب صباح أمس الأول مدرسة الملك فهد الإسلامية في سيدني، وكان في استقباله مدير المدرسة والطاقم التدريسي بحضور نائب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى استراليا ونيوزيلاندا فيصل بن غازي حفظي والملحق الثقافي باستراليا الدكتور عبدالعزيز بن طالب ومدير المنظمات والأقليات بوزارة الشؤون الإسلامية الشيخ عبدالكريم الريس ومدير مكتب الدعوة المكلف سليمان البراك ورئيس الاتحاد الأسترالي الإسلامي للمجالس الإسلامية الحاج حافظ قاسم.

وقد قام الشيخ آل طالب خلال الزيارة بجولة على المدرسة وأقسامها واستمع إلى شرح عن نشأتها وأهدافها إضافة إلى المدارس التابعة لها في أستراليا والأعمال التي قدمتها لخدمة الإسلام والمسلمين في أستراليا وقدم مدير المدرسة ومدرسيها شكرهم للشيخ آل طالب صالح على الزيارة وإتاحته الفرصة للقاء منسوبي المدرسة وطلابها وألقى كلمة أوصى فيها الطلبة بالجد والاجتهاد وحثهم على التزود بمزيد من العلم لكي يحظوا بمستقبل مشرق ويساهموا في بناء بلدهم.

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