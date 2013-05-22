إيران توقّع اتفاقا نفطيا جديدا مع الهند

ذكرت تقارير إيرانية، اليوم، أن الجمهورية الإسلامية توصلت إلى اتفاقيات مبدئية جديدة مع الهند لتصدير النفط والغاز الطبيعى الإيرانى، مقابل استيراد آلات ومعدات ومواد خام لقطاع صناعة النسيج.

ونقلت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية عن مساعد، مدير التسويق بوزارة الصناعة والتجارة والمناجم رضا توفيقى القول إنه تم التوصل إلى اتفاقيات جديدة مع الجانب الهندى تتعلق بتصدير الهند سلعا أساسية ومتنوعة إلى إيران، مقابل حصولها على نفط خام إيرانى.

وأضاف أن مباحثات أجريت مع مسؤولى وزارة النسيج الهندية فى طهران مؤخرا حيث تقرر مبدئيا إبرام اتفاق بين القطاع الخاص فى البلدين بهدف استيراد الآليات والمعدات والمواد الخام لقطاع صناعة النسيج، ومن ثم يتم إبرام اتفاقيات شاملة بين الدولتين من اجل مقايضة النفط مقابل السلع.

ولفت توفيقى إلى أن إيران تحتاج إلى آليات ومعدات ومواد خام لصناعة النسيج، تصل قيمتها فى المتوسط إلى مليار و400 مليون دولار.