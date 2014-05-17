مرور الرياض يرصد 735244 مخالفة خلال الأشهر الثلاثة الماضية

أظهر تقرير مرور حديث في العاصمة الرياض أن خطة تطبيق الأنظمة المرورية ضبط خلال الأشهر الثلاثة الاولى من عمر الخطة 735244 مخالفة مرورية متنوعة.

وأشار التقرير أنه من مبدأ تطوير خطة تطبيق مخالفة الوقوف الخاطئ في مدينة الرياض، التي وضعتها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بالتعاون مع مرور منطقة الرياض، في بعض المناطق الحضرية مثل طريق الملك عبدالله وطريق الأمير محمد بن عبدالعزيز "التحلية" وغيرها حققت الخطة الهدف التي وضعت من أجلها حيث تم ضبط عدد 68538 مخالفة وقوف ممنوع في جميع أنحاء مدينة الرياض.

ضبط 749 مفحطاً ومتجمهراً ومخالفة 244 ورشة في الصناعية و 102 حالة جنائية

وكشف التقرير أنه خلال الأشهر الثلاثة الماضية تم القيام بحملات مرورية مكثفة في بعض التقاطعات والمحاور الرئيسية في مدينة الرياض والأماكن التي تكثر فيها المخالفات المرورية المؤثرة على سلامة قائدي المركبات وعلى فترات طوال اليوم وقد تم ضبط 476 مخالفة عدم تركيب لوحة و489 مخالفة طمس معالم اللوحات ومخالفة 33365 قائد مركبة لقيادته المركبة بدون رخصة و38063 مخالفة بدون رخصة سير ومخالفة قطع إشارة 59112 ومخالفة وقوف ممنوع 68538 ومخالفة تجاوز غير نظامي 34663 ومخالفة عدم ربط حزام الامان 79336 ومخالفة استخدام الهاتف أثناء القيادة 37847 ومخالفة التظليل 53085 ومخالفة سرعة 66253 ومخالفة عكس سير18617 ومخالفات أخرى يعاقب عليها النظام أخرى 125848 ومخالفة عدم وجود لوحات أو طمسها 62465.

كما تضمنت الخطة المرورية نشر عدد من الضباط والإفراد الإداريين والميدانيين على بعض التقاطعات والمحاور الرئيسية في مدينة الرياض والأماكن التي تكثر فيها المخالفات المرورية المؤثرة على سلامة قائدي المركبات على فترات طوال اليوم.

وخلال الأشهر الثلاثة الماضية تم تحديد أوقات ومسارات دخول الشاحنات والمحافظة على منعها في أوقات الذروة وقد أظهرت نتائج إيجابية من خلال خفض نسبة حوادثها الخطرة وتقليل الازدحامات والاختناقات والسيطرة على السلامة المرورية في المدينة حيث تم حجز عدد 41948 شاحنة.

كما تم حجز عدد 5726 مركبة كانت متوقفة بجانب جميع الورش الصناعية في الصناعيات وهو الأمر الذي أسهم في رفع مستوى انسيابية حركة المرور على عدد من الشوارع الرئيسية والمحورية خاصة في أوقات الذروة ولم تقف الإدارة عند هذا الحد بل عملت على التكامل مع أمانة المنطقة بعمل حملات على المركبات المخالفة والمشوهة والمتوقفة لفترة طويلة في أجزاء من المناطق الصناعية وتم سحب عدد كبير منها ومخالفة بعض الورش التي لم تلتزم بالتنظيمات الإدارية وكذلك تم حجز عدد من الدراجات النارية 790 دراجة نارية.

وضبطت فرق البحث والتحري 244 ورشة مخالفة حيث تم تكليف قوة من قسم البحث والتحري بشعبة السير بعمل حملات سرية ومكثفة على جميع الورش الصناعية بمدينة الرياض.

كذلك عمل حملات سرية ومكثفة على مواقع التفحيط بمدينة الرياض وضبط 368 مفحطاً و381 متجمهراً.

وفي إطار متابعة المعارض والصالات بمدينة الرياض تم ضبط 131 سيارة معروضة للبيع في الطرقات ومخالفة 17 مكتب تأجير سيارات لعدم التزامها بالشروط والأنظمة.

وفي إطار العمل التكاملي بين الأجهزة الأمنية تم ضبط 102 حالة جنائية من قبل فرق المرور من خلال الحملات المرورية مثل (شخص مطلوب سيارة مسروقة مضبوطات جنائية وغيره) وتسليمهم لأقسام الشرط والجهات ذات الصلة مثل (المخدرات المباحث الجنائية).