اللواء المحرج يتفقد إدارات الأمن العام

إنفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية -حفظه الله- قام مدير الأمن العام اللواء عثمان بن ناصر المحرج صباح أمس الخميس بجولة الى عدد من إدارات الأمن العام حيث كانت البداية بشؤون الأمن وكان في استقبال سعادته مساعد مدير الأمن العام لشؤون الأمن اللواء جمعان بن احمد الغامدي ومدير الإدارة العامة للمتفجرات اللواء محمد الاسمري ومديرو الإدارات بشؤون الأمن، وتفقد مدير الأمن العام كافة إدارات شؤون الأمن واستمع الى شرح عن مجمل الأعمال الأمنية وأبرز الأنظمة المعمول بها كنظام شموس ونظام كاشف الآلي ومجمل التقنيات والتجهيزات الأمنية، كما تضمنت جولة مدير الامن العام زيارة الإدارة العامة للمتفجرات واطلع من خلالها على ما تحتويه من إدارات وأقسام ثم عقد اجتماع ضم قيادات شؤون الأمن جولة مدير الأمن العام شملت زيارة الإدارة العامة للأمن والحماية، والإدارة العامة للمشتريات، والإدارة العامة للمرور

مدير الأمن العام اللواء المحرج اثنى على ما شاهده ولمسه من زملائه من جهود أمنية متميزة تجسد مدى حرصهم واهتمامهم على اداء واجباتهم بما يؤمل فيهم ودعا لهم بمزيد من التوفيق والنجاح لخدمة الدين والمليك والوطن.