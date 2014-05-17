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ابن لؤي: زيارة أمير مكة لمحافظة الخرمة تجسيد لاهتمام القيادة بالمواطن

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ابن لؤي: زيارة أمير مكة لمحافظة الخرمة تجسيد لاهتمام القيادة بالمواطن ابن لؤي: زيارة أمير مكة لمحافظة الخرمة تجسيد لاهتمام القيادة بالمواطن
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خالد بن لؤي

الخرمة - فالح الشراخ

    رحب محافظ الخرمة الشيخ خالد بن عبدالله بن لؤي باسمه وباسم أهالي محافظة الخرمة بزيارة صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة لمحافظة الخرمة اليوم السبت وقال إن هذه الزيارة الأولى لسموه الكريم تجسد اهتمام القيادة الحكيمة بالمواطن في كل شبر من هذه البلاد الغالية والوقوف مباشرة على احتياجاته ومتطلبات العيش السعيد له وأضاف بأن الجميع سعيد بهذه الزيارة لأنها تحمل معها المزيد من التطور والمشاريع التنموية التي يتطلع لها المواطن في الخرمة وأشار الى أن سموه سيلتقي مشايخ وأعيان المحافظة وسيطلع على اقتراحاتهم ومتطلباتهم كما سيعقد لقاء مع أعضاء المجلس المحلي للاطلاع على المشاريع المنفذة في المحافظة واحتياجات الخرمة من المشاريع والتي من أهمها الجانب الصحي والمراكز الأمنية والمياه.

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