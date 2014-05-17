57 مليوناً لمشروعات بلدية الليث

خصصت وزارة الشؤون البلدية والقروية في ميزانية العام المالي الجاري أكثر من 57 مليون ريال لمشاريع بلدية الليث.

صرح بذلك رئيس بلدية محافظة الليث المكلف ناصر محمد الثعلبي، وقال إن هذه المشاريع المختلفة تشمل تحسين وتطوير الواجهة البحرية بالليث، الذي يشمل المنطقة المحصورة بين حرس الحدود ومرسى "الأحلام" وميدان الدراجة ومحطة التحلية الذي يعتبر المشروع المرحلة الأولى من مراحل تطوير الواجهة البحرية الليث، التي تمثل الواجهة الحضارية والسياحية والترفيهية، حيث يشمل جميع أعمال البنية التحتية والتقنيات المستخدمة عالمياً للأعمال المدنية والهندسية للمناطق البحرية العالمية، مع الأخذ في الاعتبار عناصر السلامة والأمان لمرتادي ومستخدمي المحافظة.

وتشتمل المشاريع بعض الخدمات العامة الأساسية وهي 11 دورة مياه، ومواقف نظامية وأماكن للسيارات تتسع ل 300 سيارة، و30 منطقة مظللة للجلوس، و3مناطق لألعاب الأطفال.

وسيضاعف المشروع مساحة المناطق الخضراء المفتوحة إلى جانب وجود ممشى مواز للبحر على امتداد المنطقة بين مبنى حرس الحدود "الإنقاذ"، ومنطقة ميدان الدراجة للاستمتاع بمشاهدة البحر وممارسة رياضة المشي بالمنطقة، إضافة لمواقف خاصة بالتاكسي البحري ومطاعم وأكشاك وكذلك إنشاء أسواق ومسالخ بالليث وتأهيل وتطوير الشوارع والانارة في الكورنيش، كما تم اعتماد تسمية وترقيم الشوارع والإحياء وخمسة مشاريع سفلتة في المخطط الشمالي والغربي بالليث.

وختم الثعلبي بأنه كذلك تم اعتماد 4 ملايين ريال لتحسين وتطوير المنطقة المركزية.