أخبار عاجلة

الرئيس السيسي يغادر البيت الأبيض في ختام مباحثاته مع ترامب -
محافظ الأقصر يبحث الاستعدادات لموسم القمح -
رئيس الوزراء يبحث تعظيم الاستفادة من المياه الجوفية في الإنتاج الزراعي -
تغطية خاصة - عاطف الغمري: حرارة ترامب في لقائه مع السيسي خروج عن التقاليد الأمريكية -
تغطية خاصة - توم حرب: دعمنا ترامب لرئاسة أمريكا لأن أوباما كان يدعم الإيرانيين -
الدكروري يرد على تعديلات السلطة القضائية: "مفيش تعديلات واترفضت جميعاً" -
بمشاركة "عبد الغفار".. "الإنتربول" يبحث مع وزراء الداخلية العرب ملف الهجرة غير الشرعية -
هروب المتهم الأول في الهجوم على سفارة "النيجر" أثناء نقله للمحاكمة -
وزير التعليم العالي يلتقي سفير المجر.. ويؤكد: نسعى للاستفادة من خبرات الدول المتقدمة -
برلماني: حادث روسيا الإرهابي يؤكد أن جميع الدول مستهدفة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

57 مليوناً لمشروعات بلدية الليث

Google+ Print
57 مليوناً لمشروعات بلدية الليث 57 مليوناً لمشروعات بلدية الليث

    خصصت وزارة الشؤون البلدية والقروية في ميزانية العام المالي الجاري أكثر من 57 مليون ريال لمشاريع بلدية الليث.

صرح بذلك رئيس بلدية محافظة الليث المكلف ناصر محمد الثعلبي، وقال إن هذه المشاريع المختلفة تشمل تحسين وتطوير الواجهة البحرية بالليث، الذي يشمل المنطقة المحصورة بين حرس الحدود ومرسى "الأحلام" وميدان الدراجة ومحطة التحلية الذي يعتبر المشروع المرحلة الأولى من مراحل تطوير الواجهة البحرية الليث، التي تمثل الواجهة الحضارية والسياحية والترفيهية، حيث يشمل جميع أعمال البنية التحتية والتقنيات المستخدمة عالمياً للأعمال المدنية والهندسية للمناطق البحرية العالمية، مع الأخذ في الاعتبار عناصر السلامة والأمان لمرتادي ومستخدمي المحافظة.

وتشتمل المشاريع بعض الخدمات العامة الأساسية وهي 11 دورة مياه، ومواقف نظامية وأماكن للسيارات تتسع ل 300 سيارة، و30 منطقة مظللة للجلوس، و3مناطق لألعاب الأطفال.

وسيضاعف المشروع مساحة المناطق الخضراء المفتوحة إلى جانب وجود ممشى مواز للبحر على امتداد المنطقة بين مبنى حرس الحدود "الإنقاذ"، ومنطقة ميدان الدراجة للاستمتاع بمشاهدة البحر وممارسة المشي بالمنطقة، إضافة لمواقف خاصة بالتاكسي البحري ومطاعم وأكشاك وكذلك إنشاء أسواق ومسالخ بالليث وتأهيل وتطوير الشوارع والانارة في الكورنيش، كما تم اعتماد تسمية وترقيم الشوارع والإحياء وخمسة مشاريع سفلتة في المخطط الشمالي والغربي بالليث.

وختم الثعلبي بأنه كذلك تم اعتماد 4 ملايين ريال لتحسين وتطوير المنطقة المركزية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
مساء الأنوار: لقاء خاص مع محمد فضل الله - عضو لجنة قانون الرياضة الجديد في الإمارات

مساء الأنوار: لقاء خاص مع محمد فضل الله - عضو لجنة قانون الرياضة الجديد في الإمارات

مساء الأنوار - وزير الرياضة: الألتراس يعوق عودة الجماهير للملاعب

مساء الأنوار - وزير الرياضة: الألتراس يعوق عودة الجماهير للملاعب

أول مدرب كرة قدم للمكفوفين يناشد وزير الرياضة لإنقاذ اللعبة

أول مدرب كرة قدم للمكفوفين يناشد وزير الرياضة لإنقاذ اللعبة

القاهرة أبوظبي: مناقشة وتحليل مشروع قانون الرياضة الجديد

القاهرة أبوظبي: مناقشة وتحليل مشروع قانون الرياضة الجديد