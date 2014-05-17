إمام المسجد النبوي يحذر الشباب من المواقع الضارة في الإنترنت

حذر إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف فضيلة الشيخ الدكتور علي بن عبدالرحمن الحذيفي في خطبة الجمعة أمس الشباب من تتبع المواقع الضارة في الإنترنت التي تهدم الأخلاق الإسلامية والتأثر بذلك، وقراءة كتب الإلحاد، وصحبة الأشرار أصحاب الموبقات، ومن يقودون جلساءهم للمخدرات، والسهر وقضاء الأوقات على المسلسلات التي تصد عن الخير.

وقال فضيلته: من العادات الضارة تعود السهر وعدم النوم ليلا والنوم نهارا، فهذه العادة الضارة تغير طباع من اعتادها وتكون مع فراغ الوقت كثيرا، ومن ألفها قل إنتاجه وتعطل عن دراسته وحياته، ويعتري صاحبها أمراض بدنية ونفسية وتسوء أخلاق المستمرئين لها ويقل صبرهم وتحملهم ويظهر الخلل بأداء وظائفهم ويقوى تسلط الشياطين عليهم لأن الشيطان ينال من الإنسان في الليل ما لا يقدر عليه في النهار، والسهر يضيع العمر والمصالح وقد يقود للمخدرات والانحراف الخلقي.

وأضاف: قضايا الشباب كثيرة جدا، ودواؤها بالتمسك بهدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى الوالدين والمدرسين وأولي العقول في المجتمع أن يكونوا قدوة صالحة للشباب ولا سيما الصغار منهم الذين لا قدرة لهم على الموازنة والاطلاع على سير الصالحين، ومعاونة كل احد على الاستقامة مما أمر الله عز وجل به وحث عليه رسوله صلى الله عليه وسلم الذي قال: "مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى"، وقال الله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت الله عليكم إذ كنتم اعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا".