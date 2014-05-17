إمام المسجد الحرام: الناس في هذا الزمان أحوج مايكونون للأخلاق قبل المصالح

مكة المكرمة - خالد الجمعي

أوصى إمام وخطيب المسجد الحرام فضيلة الشيخ الدكتور سعود الشريم المسلمين بتقوى الله عز وجل والعمل على طاعته واجتناب نواهيه، وقال في خطبة الجمعة يوم أمس من المسجد الحرام، إن الناس في هذا الزمان أحوج مايكونون للأخلاق قبل المصالح، والأفعال والأموال قبل تراكم الأهوال، وإنهم يفتقرون إلى تعاطف القلوب وتوادها قبل أن تحكمها لغة أو أرض أو جنس، إنهم بحاجة إذا عطس أحدهم في المشرق شمته من في المغرب، وإذا مات فقيرهم عاده غنيهم، وإذا ظلم فقيرهم نصره غنيهم، وهذه هي المواساة التي تنشدها كل أمة لجعلها لحمة واحدة لا تتفتت أبداً. وبين فضيلته أن المواساة هي شعور عاطفي نبيل ينبئ عن صفاء من يقوم به، وإن أي مجتمع يتوافر فيه هذا الشعور ليحق له أن يكون جسداً واحداً، يتناوب التواد والتعاطف والتراحم على رعايته، ليصبح في مأمن من الأثرة التي تقطع ذلكم الجسد، مضيفاً أنه لا يمكن أن يتحقق بالأمة ذلكم الجسد الواحد ومعنى الجسد الواحد وهي لا تعرف المساواة، وإن هذا يبلغها درجة الرفعة والتمكين والفلاح إذا كانت تفرح وبعضها يبكي بفقدان ما فرحت به، وتشبع وجارها جائع. مشيرا أن بلادة القلوب عند المواساة تحترق في سعيرها الفضائل، ويولد في ترابها التواد والتعاطف والمجتمع الموجب هو من اجتمعت بين جنباته روح المواساة، وإلا كان مجتمعاً سالباً صرفاً، وما المانع من توطين النفس وإجبارها على حب الفضائل والشعور العاطفي تجاه الآخرين بسد الخلل وستر الزلل، ومد يد الخير لمن مد للخير يده وإعطاء السائل والابتداء بالعفيف الذي لا يسأل الناس إلحافاً. وأشار إمام وخطيب المسجد الحرام أن المسلم يستطيع أن يتفاعل مع ذلك كله حتى لو كان لا يملك المال وأن ذلك هو الغلط الفاحش، قصر مفهوم المواساة على الجانب المالي، بل إن ذلك يقف على الشعور القلبي قبل أن يترجم إلى مال وإحساس عاطفي قبل أن يمتد إلى الجوارح، وأن من المواساة من لا يحتاج إلى المال مثل المسح على رأس اليتيم، واتباع الجنائز، وعيادة المريض، والتبسم في وجه أخيك فجميعها لا مال فيها، وهي تفتقر إلى القلب الحي النابض بالشعور إلى الآخرين، والمدرك عاقبة المواساة. ودعا الشيخ الشريم الأمة المسلمة أن لا تعظم الدنيا ودينارها ودرهمها وتغفل عن يتيمها حتى لا تستعبدها معاني الانحراف في النظرة إلى المال والعاطفة تجاه الغير، لأن ذلكم كثير في أن يكنز الغني مالاً فيكنز الفقير عداوة، ولا يأخذ الغني حينئذ بيد الضعيف، ولا يشد المقتدر من أسر العاجز فيضيع الضعفاء الموعزون وسط الزحام ثم تسحقهم أقدامهم بالقسوة والتغافل المقيت. وأكد فضيلته بأن أمة هذا حالها لا يمكن أن تغلب عدوها لأنها لم تستطع قبل ذلك أن تغلب هواها وشهوات نفسها. وحث فضيلته على المبادرة إلى إذكاء مفهوم المواساة في مجتمعاتنا بالتوجيه والحث والقدوة من خلال العمل التطوعي والخيري فردا وجماعة عبر الأوقاف والوصايا والجمعيات التعاونية ولتكن الدنيا في أيدينا لا في قلوبنا.