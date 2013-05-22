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رئيس شركة موبكو: أجريوم فى طريقها لمقاضاة مصر دوليا

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رئيس شركة موبكو: أجريوم فى طريقها لمقاضاة مصر دوليا رئيس شركة موبكو: أجريوم فى طريقها لمقاضاة مصر دوليا

قال المهندس حسن عبدالعليم، رئيس مجلس إدارة شركة موبكو، ‏إن شركة أجريوم الشريك الأجنبى لـ"موبكو" فى طريقها لمقاضاة دوليا، بعد نزيف الخسائر المتوالية للشركة، نتيجة توقف المشروع، وحريق توسعات المصنع، والمبنى الإدارى للمشروع الأسبوع الماضى، مما أدى إلى فقد كل الأوراق المتعلقة بالمشروع ومستندات البنوك، وكافة الأجهزة والمعدات.

وأكد عبد العليم أن خسائر الحريق بلغت نحو 20 مليون جنيه بخلاف الخسائر اليومية الناجمة عن توقف المشروع.

ويعمل مصنع موبكو منذ 12 عامًا فى تصنيع البترول من خلال عمليات التكرير، وغيرت الشركة نشاطها إلى تصنيع الأسمدة الآزوتية منذ عام 2004، وبعدها فكرة شركة أجريوم الكندية لإنشاء مصنع لتصنيع الأسمدة فى جزيرة رأس البر، شرق القناة الملاحية، وبمشاركة الشركة القابضة للغازات "إيجاس" وبنك الاستثمار القومى وجاسكو، وهو ما قوبل بالرفض من الشعب الدمياطى، اعتراضًا على تحويل رأس البر لمنطقة صناعية بدلاً من الاعتماد على السياحة، مما دفع إلى التفكير فى نقل المصنع، وتوصلت إلى حل بأن تستحوذ "موبكو" على "أجريوم" المصرية، على أن تصل حصة "أجريوم" الكندية إلى 26% من المشروع، وأصبحت حصة المال العام 71%.

وتسهم الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات "إيكم" بنسبة 30.75% من أسهم شركة موبكو للأسمدة، وتصل حصة الشركة القابضة للغازات "إيجاس" إلى نسبة 7.62% والشركة المصرية للغازات «جاسكو» بـ5.72% وبنك الاستثمار القومى بـ12.82%، والبنك الأهلى المصرى بـ2.56% ومصر للتأمين بنسبة 4.28%، وأجريوم الكندية بـ%26، والشركة العربية للاستثمارات البترولية "أبيكورب" بـ3.03%، وتصل حصة الاكتتاب العام إلى 4.66%.

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مصر 365

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