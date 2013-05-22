وكيل اللاعب: مسعد عوض يريد اللعب فى الأهلى

عبر مسعد عوض حارس منتخب الشباب والإسماعيلي عن رغبته في الانضمام إلى النادى الأهلى، خاصة وإنه رفض الإحتراف فى الخارج لتحقيق تلك الرغبة.

وكان رئيس الإسماعيلى محمد أبو السعود قد أوضح أمس أن ناديه تلقى عرضين لإنتقال الحارس من نادييى مصر المقاصه وسموحه بعد رفض عددا من أعضاء مجلس إدارة النادى إنتقاله إلى الأهلى.

وأكد أمير المراكبى وكيل أعمال أفضل حارس شاب في إفريقيا لـFilGoal.com:" نقدر وبشدة مجهود رئيس النادى الإسماعيلى ولكن عوض يرغب وبشده فى اللعب للأهلى."

وأضاف "أنا فى حيرة من أمري، فأنا احاول إنهاء تعاقد موكلي مع النادى الغانى في ظل رغبة اللاعب فى الإنتقال للأهلى."