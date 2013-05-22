أخبار عاجلة

38.2% زيادة في حجم الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة العام الحالي -
السيسى يلتقي مدير البنك الدولي -
رئيس باراجواي يقيل وزير الداخلية بعد احتجاجات ضد ترشحه لفترة ثانية -
أكثر من مئتي قتيل في انهيارات أرضية بكولومبيا -
البيت الأبيض يكشف عن الأوضاع المالية لكبار موظفيه -
تظاهرات في كولومبيا ضد حكومة سانتوس -
تظاهرة في القدس ضد احتلال الاراضي الفلسطينية -
8 الصبح - رامي رضوان يحاور سيدة من داخل "أقدم خيمة معارضة أمام البيت الأبيض" والسبب ...؟ -
شكري: العلاقات المصرية ـ الأمريكية متشعبة وعميقة -
8 الصبح - لقاء مع السفير علاء يوسف للكشف عن تفاصيل زيارة السيسى لواشنطن "زيارة عمل فقط" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

وكيل اللاعب: مسعد عوض يريد اللعب فى الأهلى

Google+ Print
وكيل اللاعب: مسعد عوض يريد اللعب فى الأهلى وكيل اللاعب: مسعد عوض يريد اللعب فى الأهلى

عبر مسعد عوض حارس منتخب الشباب والإسماعيلي عن رغبته في الانضمام إلى النادى الأهلى، خاصة وإنه رفض الإحتراف فى الخارج لتحقيق تلك الرغبة.

وكان رئيس الإسماعيلى محمد أبو السعود قد أوضح أمس أن ناديه تلقى عرضين لإنتقال الحارس من نادييى المقاصه وسموحه بعد رفض عددا من أعضاء مجلس إدارة النادى إنتقاله إلى الأهلى.

وأكد أمير المراكبى وكيل أعمال أفضل حارس شاب في إفريقيا لـFilGoal.com:" نقدر وبشدة مجهود رئيس النادى الإسماعيلى ولكن عوض يرغب وبشده فى اللعب للأهلى."

وأضاف "أنا فى حيرة من أمري، فأنا احاول إنهاء تعاقد موكلي مع النادى الغانى في ظل رغبة اللاعب فى الإنتقال للأهلى."

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
شكري: العلاقات المصرية ـ الأمريكية متشعبة وعميقة

شكري: العلاقات المصرية ـ الأمريكية متشعبة وعميقة

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية صباح اليوم

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية صباح اليوم

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان العملاق يحيى الفخراني "الطبيب الذي عشق الفن"

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان العملاق يحيى الفخراني "الطبيب الذي عشق الفن"

3 «جرائم» ارتكبها «النابلسي» || اختطاف أنثى مسيحية وتهريب أموال خارج مصر وتصوير معدات عسكرية

3 «جرائم» ارتكبها «النابلسي» || اختطاف أنثى مسيحية وتهريب أموال خارج مصر وتصوير معدات عسكرية