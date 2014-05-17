صباحي: المرحلة الحالية مهمة في استعادة أهداف الثورة

راهن حمدين صباحي، المرشح في انتخابات الرئاسة، علي من وصفهم بـ«حزب الكنبة» للمشاركة في الانتخابات الرئاسية والتصويت لصالحه ، مؤكدا أهمية المرحلة الحالية في استعادة أهداف الثورة المصرية.

وقال صباحي، في كلمة ألقاها خلال مؤتمر نظمته اليوم حملته الانتخابية في مدينة الاسكندرية، إن «الإسكندرية مدينة شهداء الثورة بدءا من خالد سعيد مرورا بالموجات الثورية المختلفة».

وكانت الاسكندرية المحافظة التي نلت فيها الأكثرية التصويتية خلال الجولة الأولي من الانتخابات الرئاسية الماضية 2012.

وشارك في المؤتمر ممثلون عن حزب الدستور، بالإضافة إلي أعضاء حملة تمرد، التي كانت قد قامت بجمع التوقيعات لسحب الثقة من الرئيس المعزول محمد مرسي، واستقالوا من الحملة بعد انطلاق الموجة الثورية الثانية في 30 يونيو ، وانضم البعض منهم للمشاركة في حملة دعم صباحي، فيما شارك آخرون في الحملة الداعمة للمرشح عبد الفتاح السيسي.