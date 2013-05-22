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العمود الفقري لنجيب سليم

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العمود الفقري لنجيب سليم العمود الفقري لنجيب سليم

أثبتت الأشعة التي أجراها محمد نجيب مدافع الأهلي سلامة العمود الفقري للاعب الذي يعاني من ألام في الظهر، وإن الأصابة التي يعاني منها هى في العضلة الأمامية.

وقال إيهاب علي طبيب الفريق: "نجيب سوف يخفف الأحمال التدريبية خلال الأيام المقبلة حتى يتم الاطمئنان على حالته."

وأضاف علي "اللاعب سيستمر في برنامجه العلاجي تمهيدا لعودته إلى الملاعب حيث يعاني من مزق في منشأ العضلة الأمامية."

وتعرض نجيب لإصابة عضلية في مواجهة البنزرتي في إياب دور الـ16 من دوري أبطال إفريقيا أول مايو، ويغيب عن مباريات الأهلي من وقتها.

ويعتمد محمد يوسف المدير الفني للأهلي على الشاب سعد الدين سمير لشغل موقع نجيب في قلب دفاع الأهلي بجوار وائل جمعة.

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