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بالصور.. بوتين يختار للقرم أجمل نائب عام في روسيا

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وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، 2 مايو، على مرسوم تعيين نتاليا بوكلونسكايا في منصب النائب العام لشبه جزيرة القرم.

واستلمت بوكلونسكايا مهامها في اليوم ذاته، بحسب تقرير نشه موقع «صوت روسيا».

ولدت نتاليا بوكلونسكايا في 18 مارس من عام 1980 في قرية ميخايلوفكا التابعة لإقليم لوجانسك الأوكراني.

وانتقلت إلى القرم بعد 10 سنوات مع والديها، وعملت بعد تخرجها من الجامعة في جهات النيابة العامة الأوكرانية وتطورت من مساعد النائب العام إلى القائم بأعمال النائب العام في جمهورية القرم.

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