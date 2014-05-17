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فيديو أجمل نائب عام في القرم يجمع أكثر من 10 مليون مشاهدة خلال أيام

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جمع مقطع الفيديو تحت عنوان «Nyash Myash» حول النائب العام في شبه جزيرة القرم ناتاليا بوكلونسكايا على موقع يوتيوب أكثر من 10 مليون مشاهدة خلال عدة أيام، بحسب ما نشره موقع «صوت روسيا».

ويستخدم في الفيديو مواد من البرامج التلفزيونية ولقطات من المؤتمرات الصحفية وصور من الرسوم المتحركة.

تجدر الإشارة إلى أن ناتاليا بوكلونسكايا تتمتع بشعبية كبيرة بين مستخدمي الانترنت، وخاصة لدى اليابانيين الذين يكرسون لها رسومات جميلة ورسوما متحركة بأسلوب الانيمي.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقع في 2 مايو، على مرسوم تعيين «بوكلونسكايا» في منصب النائب العام لشبه جزيرة القرم.

واستلمت «بوكلونسكايا» مهامها في اليوم ذاته، بحسب تقرير نشه موقع «صوت روسيا».

ولدت نتاليا بوكلونسكايا في 18 مارس من عام 1980 في قرية ميخايلوفكا التابعة لإقليم لوجانسك الأوكراني.

وانتقلت إلى القرم بعد 10 سنوات مع والديها، وعملت بعد تخرجها من الجامعة في جهات النيابة العامة الأوكرانية وتطورت من مساعد النائب العام إلى القائم بأعمال النائب العام في جمهورية القرم.

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