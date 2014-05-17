إغلاق مطار بنغازي جراء اشتباكات الكتائب في المدينة

قال مدير مطار بني غازي الدولي إنه تم إغلاق المطار وإيقاف حركة الملاحة الجوية فيه بسبب اشتباكات الكتائب في المدينة.

وأوضح إبراهيم فركاش في تصريحات صحفية، أن المطار «تم إغلاقه مساء اليوم وتوقف حركة الملاحة الجوية به بشكل تام وذلك كأجراء احترازي خوفاً على سلامة المسافرين، بعد الاشتباكات التي شاهدتها المدينة اليوم».

ولفت إلى أن الإغلاق سيستمر حتى الساعة 06:00 تغ من صباح السبت، مستدركا «لكن قد نضطر إلى تمديد فترة الإغلاق، إن لم تستقر الأمور في مدينة بنغازي».

وأشار إلى أن إدارة المطار ألغت وأجلت عددا من الرحلات المحلية والدولية.