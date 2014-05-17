ضبط عدد 4 قطع سلاح خلال حملة امنية بسوهاج‎

تمكنت الاجهزة الامنية بمديرية امن سوهاج من ضبط عدد 4 قطع سلاح خلال حملة امنية بيانها كالتالي :

1- بندقية آلية عيار 7.62 × 39 تحمل رقم 08497 LK وعدد “20″ طلقة من ذات العيار حيازة محمود عبد الستار عبد الفتاح سن 30 عامل – ويقيم بناحية الرشايده – دائرة مركز العسيرات – تحرر عن ذلك المحضر رقم 846 إداري مركز العسيرات لسنة 2014 .

2- بندقية آلية عيار 7.62 × 39 تحمل رقم 195420 وكذا رقم 4591 وعدد “20″ طلقة من ذات العيار حيازة محمد علي عبد الفتاح نصار سن 30 عامل – ويقيم بناحية الرشايده – دائرة مركز العسيرات – تحرر عن ذلك المحضر رقم 846 إداري مركز العسيرات لسنة 2014 .

3- بندقية آلية عيار 7.62 × 39 تحمل رقم 16224428 وعدد “60″ طلقة من ذات العيار وعدد “2″ خزينة في حيازة رأفت دياب أبو عمرة دياب سن 29 عامل – ويقيم بناحية الرشايده – دائرة مركز العسيرات – تحرر عن ذلك المحضر رقم 846 إداري مركز العسيرات لسنة 2014 .

4- بندقية آلية عيار 7.62 × 39 تحمل رقم 8143668 وخزينة وعدد “6″ طلقات من ذات العيار حيازة مازن عز الدين الحاكمي علي سن 19 عامل – ويقيم بناحية بندار الكرمانيه – دائرة مركز سوهاج – تحرر عن ذلك المحضر رقم 2797 إداري مركز سوهاج لسنة 2014 .

وتم اتخاذ الأجراءات الامنية تجاه المضبوطات .