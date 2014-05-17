أخبار عاجلة

الدكروري يرد على تعديلات السلطة القضائية: "مفيش تعديلات واترفضت جميعاً" -
بمشاركة "عبد الغفار".. "الإنتربول" يبحث مع وزراء الداخلية العرب ملف الهجرة غير الشرعية -
هروب المتهم الأول في الهجوم على سفارة "النيجر" أثناء نقله للمحاكمة -
وزير التعليم العالي يلتقي سفير المجر.. ويؤكد: نسعى للاستفادة من خبرات الدول المتقدمة -
برلماني: حادث روسيا الإرهابي يؤكد أن جميع الدول مستهدفة -
مقتل واصابة 4 في تفجير انتحاري استهدف مجلس عزاء جنوبي بغداد -
فرنسا تشدد الإجراءات الأمنية في وسائل النقل: التهديد الإرهابي مرتفع جدا -
وقفة أمام «الصحفيين» للمطالبة بعلاج «هشام جعفر» -
بالصور.. إدارة التربية الخاصة بأسوان تحتفل بالأيتام وذوي الإعاقة -
بث مباشر.. مباراة إنتر ميلان وسامبدوريا في الدوري الإيطالي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

بالصور.. مؤتمر جماهيرى لـ” حزب النور” بأسوان لدعم السيسى رئيسًا للجمهورية

Google+ Print
بالصور.. مؤتمر جماهيرى لـ” حزب النور” بأسوان لدعم السيسى رئيسًا للجمهورية بالصور.. مؤتمر جماهيرى لـ” حزب النور” بأسوان لدعم السيسى رئيسًا للجمهورية

نظم حزب النور بأسوان مؤتمرا جماهيريا لدعم وتأييد المشير عبد الفتاح السيسى رئيسا للجمهورية بحضور المهندس جلال مره أمين عام حزب النور وأعضاء الحزب باسوان وعدد كبير من جماهير أسوان .

وخلال المؤتمر أكد المهندس جلال مرة أمين عام حزب النور أن قرار الحزب بتأييد المشير عبدالفتاح السيسى فى الإنتخابات الرئاسية المقبلة جاء بعدما تأكد الحزب من إدراك للأخطار التي تمر بالدولة المصرية خارجيًا وداخليًا وقدرته على التصدي لها ، و قدرته على تحقيق التناغم بين مؤسسات الدولة خاصة الجيش والشرطة كونه أحد أبناء المؤسسة العسكرية وأحد قيادتها السابقة .

وأضاف مرة أن عدم انتماء السيسى لتيار بعينه والتفاف قطاعات عريضة من جماهير الشعب حوله يجعله أقرب للم شمل مكونات الحالة المصرية من مختلف الفصائل والتيارات السياسية.

وأشار مرة إلى أن الكاريزما التى يتمتع بها السيسى ستجعل الشعب أكثر قابلية لتحمل معه مرحلة البناء التي تستوجب حشد طاقات جميع أبناء الوطن في المرحلة القادمه وقال أمين السايح مسئول اللجنه الإعلاميه لحزب النور بأسوان ان المرحله الحاليه لايصلح لها الا الوقوف بشموخ وعزه في الدفاع عن الوطن أمام التحديات التي تواجهه والمشير هو الأجدر لمواجهه هذه التحديات فهو الرجل المناسب لهذه المرحلة الفارقة فى تاريخ .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الرئيس السيسي يغادر البيت الأبيض في ختام مباحثاته مع ترامب

الرئيس السيسي يغادر البيت الأبيض في ختام مباحثاته مع ترامب

تغطية خاصة - عاطف الغمري: حرارة ترامب في لقائه مع السيسي خروج عن التقاليد الأمريكية

تغطية خاصة - عاطف الغمري: حرارة ترامب في لقائه مع السيسي خروج عن التقاليد الأمريكية

تغطية خاصة - لواء كمال عامر: الرئيس السيسي ذهب لأمريكا مسلح بثقته في نفسه وثقته في بلده

تغطية خاصة - لواء كمال عامر: الرئيس السيسي ذهب لأمريكا مسلح بثقته في نفسه وثقته في بلده

فيديو| خبير في الشئون الأمريكية: ترامب لن يعطي مصر بدون مقابل

فيديو| خبير في الشئون الأمريكية: ترامب لن يعطي مصر بدون مقابل