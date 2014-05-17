بالصور.. مؤتمر جماهيرى لـ” حزب النور” بأسوان لدعم السيسى رئيسًا للجمهورية

نظم حزب النور بأسوان مؤتمرا جماهيريا لدعم وتأييد المشير عبد الفتاح السيسى رئيسا للجمهورية بحضور المهندس جلال مره أمين عام حزب النور وأعضاء الحزب باسوان وعدد كبير من جماهير أسوان .

وخلال المؤتمر أكد المهندس جلال مرة أمين عام حزب النور أن قرار الحزب بتأييد المشير عبدالفتاح السيسى فى الإنتخابات الرئاسية المقبلة جاء بعدما تأكد الحزب من إدراك السيسي للأخطار التي تمر بالدولة المصرية خارجيًا وداخليًا وقدرته على التصدي لها ، و قدرته على تحقيق التناغم بين مؤسسات الدولة خاصة الجيش والشرطة كونه أحد أبناء المؤسسة العسكرية وأحد قيادتها السابقة .

وأضاف مرة أن عدم انتماء السيسى لتيار بعينه والتفاف قطاعات عريضة من جماهير الشعب حوله يجعله أقرب للم شمل مكونات الحالة المصرية من مختلف الفصائل والتيارات السياسية.

وأشار مرة إلى أن الكاريزما التى يتمتع بها السيسى ستجعل الشعب أكثر قابلية لتحمل معه مرحلة البناء التي تستوجب حشد طاقات جميع أبناء الوطن في المرحلة القادمه وقال أمين السايح مسئول اللجنه الإعلاميه لحزب النور بأسوان ان المرحله الحاليه لايصلح لها الا الوقوف بشموخ وعزه في الدفاع عن الوطن أمام التحديات التي تواجهه والمشير هو الأجدر لمواجهه هذه التحديات فهو الرجل المناسب لهذه المرحلة الفارقة فى تاريخ مصر.