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وزير الداخلية يعزي بوفاة حمدان بن سعيد بن محمد

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وزير الداخلية يعزي بوفاة حمدان بن سعيد بن محمد وزير الداخلية يعزي بوفاة حمدان بن سعيد بن محمد

تلقى سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في المنطقة الشرقية، وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، تعازي الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ حمدان بن سعيد بن محمد آل نهيان.

كما قدم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان تعازيه إلى الشيخ الدكتور سعيد بن محمد آل نهيان، وذلك بقصر الشيخ سعيد بن محمد في مدينة العين، حيث أعرب سموه عن صادق عزائه ومواساته في هذا المصاب الجلل، راجياً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهمنا جميعاً جميل الصبر وحسن العزاء.

وقدم واجب العزاء الشيخ هزاع بن حمدان بن زايد والشيخ ياس بن حمدان بن زايد معالي أحمد خليفة السويدي ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، وعدد من الشيوخ وكبار الشخصيات، وجموع من المواطنين والمقيمين في الدولة.

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